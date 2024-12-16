Состоялась коллегия министерства культуры Самарской области

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В заседании коллегии под председательством врио министра культуры региона Ирины Калягиной приняли участие директора подведомственных учреждений культуры, руководители органов и учреждений культуры муниципальных образований, представители Общественного совета министерства.

«Уважаемые коллеги, это был насыщенный событиями год, благодаря нашей совместной работе в регионе созданы условия, и для культурного досуга, и для творческого развития жителей. Спасибо за ваш труд и преданность нашей сфере. Сегодня мы подведем итоги реализации нацпроекта «Культура», обсудим приоритетные направления на следующий год», – приветствовала участников Ирина Евгеньевна.

В этом году завершается реализация национального проекта «Культура», благодаря ему в регионе обновили инфраструктуру многих учреждений: капитально отремонтировано 55 объектов культуры

(48 из них – сельские дома культуры), открыто 37 модельных библиотек, современным технологическим оборудованием, музыкальными инструментами оснащено 5 театров, 36 ДШИ и 21 музей.

В следующем году работа по модернизации домов культуры, музеев, театров, созданию модельных библиотек, оснащению театров, музеев, детских школ искусств будет продолжена. В ближайшие три года на реализацию нацпроекта в Самарской области будет направлено более 970 млн. рублей (свыше 850 млн. рублей – средства федерального бюджета).

Одновременно с новым федеральным проектом «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с 2025 года стартует региональная программа «Культурные люди». Проект нацелен на создание новых возможностей для творческой самореализации жителей. Одно из запланированных мероприятий проекта – создание Детских филармоний в сельских территориях.

«Это современное культурное пространство, дающее широкие возможности для развития творческого потенциала личности. «Детские филармонии» позволят нашим жителям лучше понимать мировое музыкальное наследие», – поделилась в своем выступлении Ольга Николаева, руководитель Управления культуры, туризма и молодежной политики муниципального района Сергиевский.

В наступающем году будет капитально отремонтировано 7 объектов, а еще 25 учреждений получат новое оборудование. Это не только дома культуры, но и детские школы искусств, музеи, библиотеки. В них появятся новые локации, которые могут легко трансформироваться под разные задачи: для творческих занятий, обучения или просто общения. Впервые откроются арт-парки, оснащенные световым и звуковым оборудованием, мобильными сценами открытые площадки в парках и скверах, у домов культуры, чтобы жители могли проявить себя и свои таланты.

Доклад директора Агентства социокультурных технологий Игоря Жаткина был посвящен применению актуальных в молодежной среде трендов при реализации проектов в сфере культуры. В центре внимания — современные подходы, способствующие повышению привлекательности культурных пространств и проектов для молодёжи. Игорь Федорович подробно остановился на обзоре арт-пространств, опыт которых поможет созданию самарских площадок.

Еще одна важная тема для обсуждения — запуск федеральной программы «Земский работник культуры». В 2025 году первыми участниками программы станут 15 работников культуры региона.

«Программа позволит обеспечивать специалистов отрасли, прежде всего молодых, достойной зарплатой, чтобы они имели не только желание, но и возможность работать в учреждениях культуры своего района, села», – отметила в своем выступлении начальник отдела развития образования в сфере культуры, конкурсов профессионального и самодеятельного мастерства Министерства культуры Самарской области Елена Николаевна Пивсаева.

Кроме того, предусмотрены новые меры поддержки для молодых специалистов и преподавателей – наставников юных талантов. Ежегодно на конкурсной основе будут поощряться 50 молодых специалистов и 20 педагогов детских школ искусств.

О подготовке к юбилейным датам рассказала врио министра культуры Ирина Евгеньевна Калягина:

– В 2025 году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, поэтому вся деятельность учреждений культуры, репертуарная политика проникнута вниманием к героическому прошлому нашего Отечества. Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах. Мы активно участвуем в этой работе совместно с общественными организациями, учитываем и пожелания жителей Самарской области.

В 2026 году Самарская область будет отмечать 175-летие. Празднование юбилея – прекрасный повод вспомнить ее славную историю, рассказать о достижениях области, о людях, которые внесли вклад в становление и развитие губернии. О том, что музеям в этой работе принадлежит ведущая роль, отметил в своем выступлении директор Музея им. Алабина Андрей Кочетков:

– Модернизация музеев включает в себя не только создание современных экспозиций и внедрения новых технологий, но и изменения организационной структуры, обновлением коллекций, развитие новых услуг и сервисов для пользователей. Необходима адаптация локальных краеведческих знаний к современным формам подачи информации.

Среди приоритетных направлений работы — поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.

«Мы по-прежнему будем выделять благотворительные билеты на репертуарные и специально организованные спектакли и концерты. В свете приближающихся праздников обязательно пригласим на новогодние спектакли членов семей участников СВО – рассказала Ирина Евгеньевна, –творческие коллективы учреждений культуры продолжат регулярно выступать с концертными программами в госпиталях, где проходят лечение и реабилитацию военнослужащие».

В заключение встречи состоялось награждение деятелей культуры.

За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу

благодарность Министра культуры Российской Федерации вручена:

Климиной Татьяне Дмитриевне, преподавателю детской школы искусств «Вдохновение» Новокуйбышевска; Осиповой Татьяне Юрьевне, заведующему отделом регистрации и справочного обслуживания Самарской областной универсальной научной библиотеки; Питьёвой Марине Валентиновне, директору Краеведческого музея Сызрани; Юсуповой Валентине Алексеевне, директору учреждения культуры Тольятти «Библиотеки Тольятти».

За большой вклад в развитие культуры, реализацию общественно значимых мероприятий в Самарской области Почетной грамотой Губернатора Самарской области награжден коллектив Самарского театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича, Невзорова Марина Анатольевна, главный библиотекарь отдела читальных залов Самарской областной универсальной научной библиотеки.

Благодарностью Губернатора Самарской области поощрен Лактионов Олег Владимирович, артист (кукловод) ведущий мастер сцены Тольяттинского театра кукол.

За эффективный и профессиональный труд, значимый личный вклад в развитие культуры Самарской области Почетной грамотой Министерства культуры Самарской области награждена Козлова Марина Александровна, руководитель департамента культуры администрации Тольятти и Благодарностью Министерства культуры Самарской области отмечена Фарисей Юлия Владимировна, руководитель Управления культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области – заместитель Главы администрации района.

Фото: минкульт СО