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Солисты и ансамбль баянистов из Самары представят 63 регион на Международном конкурсе «Виват, Баян!»

5 ноября 2024 19:32
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Самому младшему участнику конкурса всего три года, он выступал в дуэте вместе с отцом и играл на гармошке.

В межрегиональном конкурсе-отборе «Виват, Баян!» в Самаре приняли участие более 100 музыкантов из Самары, Тольятти, Отрадного, Чапаевска, Октябрьска, Орска, Бузулука, Ульяновска, Татарстана и Башкортостана. Из всех участников, занявших первые места в своих категориях, эксперты отобрали семь лауреатов: шесть солистов и один ансамбль, которые представят на этих крупных соревнованиях регион и страну.

- Мы проводим отборочные туры уже не один год. От того, насколько качественно сегодня мы отбираем победителей, будет зависеть уровень международного конкурса «Виват, Баян», который пройдет весной. Его уровень всегда был очень высокий, потому что приезжают участники не только из России, но и из-за рубежа. Нам хотелось бы, чтобы Самарская область была представлена в самом лучшем виде – и это не случайно, ведь Самара – родина баяна, а значит, наши участники должны сразу быть одними из лучших. Поэтому отбор мы проводим строго. Очень рады, что за небольшое время участники смогли подготовиться и выступить на самом высоком уровне. Мы выбрали ребят очень достойных, - поделилась своим мнением председатель жюри, профессор СГСПУ, заслуженный работник культуры РФ Алла Кац.

Самому младшему участнику конкурса всего три года, он выступал в дуэте вместе с отцом и играл на гармошке. Кроме школьников и студентов на сцене выступили и коллективы педагогов музыкальных и общеобразовательных школ. Один из них - ансамбль «Самарские кружева» Детской музыкальной школы №12 г. Самары также стал лауреатом конкурса.

 - Выступление педагогического ансамбля понравилось всем членам жюри. Это было ярко, артистично и очень музыкально, слаженный ансамбль, особенно вызывает уважение, как педагоги смогли отлично отрепетировать программу в короткие сроки: летом все были на каникулах, для подготовки был практически один месяц. Художественный руководитель ансамбля - заслуженный артист Самарской области Олег Титов и сам неоднократный участник и лауреат конкурсов различного уровня.

Еще один лауреат, получивший путевку на международный конкурс «Виват, Баян» самарский исполнитель Тимофей Батанов.

 - Я уже становился участником международного конкурса, и рад, что это получилось снова. Это необычные впечатления и эмоции, когда ты оказываешься на сцене с лучшими представителями нашей профессии, получаешь возможность чему-то научиться у них, получить совет или рекомендацию. Я хочу достойно представить нашу область на соревнованиях и стать победителем, чтобы еще раз доказать: Самара – это родина не только баяна, но и самых лучших баянистов.

Отборочный концерт также прошел в Краснодаре. Завершающий этап состоится в Москве. Лауреаты всех трех отборов в мае 2025 года приглашены на XXIII международный конкурс «Виват, баян».

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного «Российским фондом культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Идеолог и вдохновитель проекта - заслуженный артист России Сергей Войтенко.

 

Фото:   pxhere.com

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