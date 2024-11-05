Солистка САТОБ Софья Цимбал стала победителем Международного конкурса молодых артистов оперетты «ОпереттаLand»

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Солистка оперы Шостакович Опера Балет Софья Цимбал получила Первую премию в главной номинации Международного конкурса молодых артистов «ОпереттаLand - 2024», прошедшую в Московском театре оперетты.

Кроме этого Софья получила и специальный приз Средств массовой информации из рук Георгия Спектора, критика, драматурга, режиссера, обозревателя журнала «Музыкальная жизнь», старейшего «Атмосфера на конкурсе была просто волшебной. Я слушала других исполнителей со слезами и радостью, пережила такой спектр искренних чувств, что даже не могу представить, как члены жюри смогли определиться с победителями. Каждый артист настолько уникален, открыт, чувственен, при этом полностью владеет голосом, телом, перевоплощается из одного образа в другой, я очень многому научилась у своих коллег.

Конкурс артистов музыкального театра - это не просто вокальное состязание, это оценка комплекса актерской игры, голоса, пластики, это уже настоящий театральный тандем, необходимый для работы в спектаклях. Я очень горжусь тем, что меня так высоко отметили, дали надежду и помогли поверить в себя! Я верю, что дальше будет только больше, интереснее, ярче и прекраснее! Бороться и искать, найти и не сдаваться!

Я безмерно благодарна жюри, Герарду Вячеславовичу Васильеву, который с первого тура ставил мне очень высокие баллы, можно сказать, заставил меня поверить в свои силы и наслаждаться сценой и музыкой. Ну и конечно, моя победа была бы невозможна без моей семьи, друзей, коллег, моих педагогов, которые держали тыловую оборону», – поделилась эмоциями Софья.

Конкурс основан в 2007 году народным артистом России Герардом Васильевым и 17-й раз проводится Московским государственным академическим театром оперетты при поддержке ГИТИСа, Союза театральных деятелей России и Ассоциации музыкальных театров России.

Поздравляем Софью Цимбал, гордимся ее творческим достижением и желаем новых громких побед!

Фото с официального интернет ресурса конкурса.