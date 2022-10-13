«Симпозион»: в СОУНБ рассмотрят философские аспекты современной академической музыки

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12 октября 2022 года в 18:30 в многофункциональном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина,14а, 2-й этаж) начинается новый цикл лекций «Философские аспекты современной академической музыки: Альфред Шнитке и Альбан Берг» в рамках работы философской школы «Симпозион».

Спикер: Вячеслав Тависович Фаритов – доктор философских наук, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета.

Все лекции будут сопровождаться аудио- и видеопрезентацией.

Лекция 1.

12 октября 2022, 18:30

«Композитор-философ: трансгрессия и трансценденция в музыке Альфреда Шнитке»

Одной из наиболее характерных особенностей творчества Альфреда Шнитке является тотальное нивелирование музыкального материала. В своих симфониях и концертах композитор развёртывает невероятную по своим масштабам панораму: в рамках одного произведения можно обнаружить едва ли не все музыкальные стили и направления разных эпох – от барокко и классицизма до новейших авангардных разработок, от академической строгости до шлягерной банальности.

Деструкция музыкального материала и переход в потустороннее, запредельное составляют основные философские мотивы творчества Шнитке.

Лекция 2.

19 октября 2022, 18:30

«Умозрение в звуках: творчество Альфреда Шнитке в контексте русской религиозной философии».

Вторая лекция посвящена раскрытию философских аспектов музыкального творчества Альфреда Гарриевича Шнитке на материале анализа Симфонии № 2 для хора, солистов и симфонического оркестра.

В целях экспликации философских мотивов произведений Альфреда Шнитке лектор обращается к «Рождению трагедии из духа музыки» Фридриха Ницше, показывая, что основным содержанием данной работы является не культура Древней Греции, но метафизика современной музыки. Осуществляется сравнительный анализ метафизики и эстетики «Рождения трагедии» Фридриха Ницше и «Обратной перспективы» Павла Флоренского.

Лекция 3.

26 октября 2022, 18:30

«Фауст в музыкальном творчестве Альфреда Шнитке: конец европейской цивилизации»

Третья лекция посвящена фаустовской теме в творчестве Альфреда Шнитке. Представлен контекст образа Фауста в культуре: от Народной книги, произведений Кристофера Марло, Иоганна Вольфганга Гете, Томаса Манна до фильма Аалександра Сакурова.

Раскрываются философские, религиозные и культурологические смысловые платы «Истории доктора Иоганна Фауста» Альфреда Шнитке.

Лекция 4.

2 ноября 2022, 18:30

«Философские мотивы оперы Альбана Берга “Лулу”: власть и закон в контексте иррационального»

Четвертая лекция посвящена экспликации философских мотивов оперы Альбана Берга «Лулу». В рамках концептуальных разработок учения Фридриха Ницше осуществляется философски анализ сюжетного и музыкального содержания оперы. Выявляется связь кризиса европейской метафизики и феминизма.

Вход свободный.

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Фото: пресс-служба СОУНБ