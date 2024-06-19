Симфонический оркестр Самарской филармонии отправляется в Санкт-Петербург

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Второй раз за 2024 год симфонический оркестр Самарской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дениса Власенко отправляется на гастроли! В этот раз музыкантов встречает Санкт-Петербург.



29 июня, в 19:00, в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга прозвучит произведение Джузеппе Верди «Реквием» для солистов, хора и оркестра. Академический симфонический оркестр Самарской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дениса Власенко исполнит эту выдающуюся музыкальную драму вместе с хором Государственной академической капеллой Санкт-Петербурга и блистательными солистами: Анной Пеговой (сопрано), Зинаидой Царенко (меццо-сопрано), Георгием Васильевым (тенор), Султонбеком Абдурахимовым (бас).



«Реквием» для солистов, хора и оркестра Джузеппе Верди называют «оперой в церковных одеждах» — настолько это произведение человечно, эмоционально и театрально. Немногие сочинения так ярко объединяют в себе драматизм оперы и эмоциональность прекрасного симфонического сочинения в сочетании с виртуозными вокальными партиями. «Реквием» невероятно впечатляет.



Билеты на мероприятие доступны по Пушкинской карте.