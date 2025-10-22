Серебряная мода Самары: дефиле, практическое занятие и подведение итогов социального проекта

114

23 октября 2025 года в Самаре в креативном кластере «Станкозавод» «серебряные» добровольцы подведут итоги социального проекта «Серебряная мода Самары», направленного на развитие личностных ресурсов и повышение качества жизни пожилых людей через творческую активность.

Проект «Серебряная мода Самары» - победитель конкурса мини-грантов «Добро Серебро», организованного СРМОО «Центр социальных проектов» - Добро.Центром «Молоды Душой» Самарской области при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Проект реализуется с июля 2025 года «серебряными» волонтерами города Самара. Участники старшего поколения посещают мастер-классы стилистов, специалистов по этикету, учатся приемам дефиле, имиджу и стилю, встречаются с художниками, самарскими дизайнерами одежды, посещают выставки картин и модные показы, а также проходят занятия по психологическому здоровью в онлайн формате и офлайн-форматах.

В рамках проекта организованы встречи с интересными людьми, на которых участники знакомятся с личностью человека, связанного с миром искусства, живописи, моды и дизайна.

«Молодые душой» представители зрелого возраста приняли активное участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»: такой мультиформатный подход дает возможность целостного погружения в мир красоты и территории моды Самарской области.

К мероприятиям проекта присоединилась самарская молодежь, что позволило привлечь внимание молодых людей к деятельности «серебряных» волонтеров, к обмену опытом и новыми открытиями. Сотрудничество создает ту синергию, от которой проект становится еще более популярным и востребованным.

Партнерами проекта также стали Добро.Центр «Волонтеры культуры», Региональный клуб Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна».

«Волонтер всегда должен выглядеть современно и красиво, потому что он является лицом мероприятия, на котором оказывает помощь. Надо сказать, что эта тема актуальна для всех возрастов, но особенно для старшего поколения. Благодарю всех добровольцев старшего возраста, спикеров и молодежь за участие в проекте» - говорит автор проекта Татьяна Панкратова.

23 октября на итоговом мероприятии состоится мастер-класс со спикером, практическое занятие и дефиле «серебряных» участников проекта.