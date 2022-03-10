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САТОБ выступил в Москве на фестивале "Золотая Маска"

10 марта 2022 10:31
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САТОБ выступил в Москве на фестивале "Золотая Маска"

9 марта Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича выступил с балетом «Фортепианный концерт» на Новой сцене Большого театра России в рамках фестиваля «Золотая Маска». 

Напомним, что одноактный балет Максима Петрова в составе вечера «Самара Шостакович Балет I» претендует на главную театральную премию страны сразу в двух номинациях: «Балет/Спектакль» и «Балет – современный танец/Работа балетмейстера-хореографа». 

Символично, что выступление на сцене Большого театра состоялось всего через несколько дней после того, как оркестр Большого театра исполнил в Самаре Седьмую («Ленинградскую») симфонию Дмитрия Шостаковича – 5 марта, в день 80-летия со дня первого исполнения симфонии. А вчера самарский театр, которому только недавно присвоили имя Дмитрия Шостаковича, показал в Москве вечер балетов «Самара Шостакович Балет I», в третьем отделении которого – балет «Ленинградская симфония» на легендарную музыку. 

Одноактный неоклассический балет «Фортепианный концерт» – первая работа, которую для Самарского театра создал Максим Петров, хореограф из Санкт-Петербурга, лауреат Российской национальной премии «Золотая Маска». «Мне кажется, что музыка концерта для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича очень подходит для танца. У этой музыки интересная конструкция, и можно работать с ней, взаимодействовать, выстраивать диалог танца и музыки», – так объяснил свой выбор Максим Петров.

Дирижер-постановщик – художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра оперы и балета, лауреат международного конкурса Евгений Хохлов, художники-сценографы –Настя Травкина, Сергей Жданов, художник по костюмам – лауреат премии «Золотая Маска» Татьяна Ногинова, художник по свету –Константин Бинкин.

Партии исполнили: заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области, дипломант международного конкурса Ксения Овчинникова, артист балета Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, приглашенный солист Самарского театра оперы и балета Диего Эрнесто Кальдерон Армьен, Марина Накадзима, лауреат всероссийского конкурса, дипломант международного конкурса Сергей Гаген, лауреат всероссийского конкурса Эльвира Ахмадишина, Алиса Карпычева, Полина Марушина, Любовь Савукова, Виктория Черкасова, Айдар Ишмухаметов, лауреат всероссийского конкурса Максим Маренин, Светлин Стоянов, Эдуард Хасанов, Илья Черкасов.

Партия фортепиано – народный артист Республики Татарстан, лауреат международных конкурсов Рэм Урасин, партия трубы – Сергей Чеботаренко.

В первом отделении публике был представлен дивертисмент, а в третьем – балет «Ленинградская симфония». На сцене выступили артисты самарской балетной труппы, студенты Самарского хореографического училища, приглашенные солисты – Диего Эрнесто Кальдерон Армьен и премьер Ростовского государственного музыкального театра Игорь Кочуров.

Московская публика тепло приняла самарскую труппу, а после завершения спектакля артистов и оркестр за прекрасное выступление поблагодарила министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.

В комментариях для средств массовой информации генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича Сергей Филиппов рассказал о дальнейших планах театра, связанных с именем великого композитора: «В нашем репертуаре немало спектаклей на музыку Дмитрия Шостаковича, и я уверен, что появятся и новые, сейчас мы готовимся к постановке балета «Барышня и хулиган».

Фото: Александр Крылов

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