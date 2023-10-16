САТОБ в Москве принял участие в VIII Всероссийском фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку» 

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14 октября на Малой сцене Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича представил оперу для детей «Репка» (0+). В один день прошли сразу три показа.

Музыка и либретто Рустама Сагдиева по мотивам русского фольклора. Музыкальный руководитель – Евгений Хохлов, режиссер-постановщик – Татьяна Наумова. Премьера спектакля состоялась в Самаре 29 июня 2022 года.

Для того, чтобы знакомая всем с детства сказка стала самой настоящей оперой, пусть и рассчитанной на очень маленького зрителя, в сюжет были внесены дополнения. Кроме привычных персонажей, здесь действуют и новые герои – поющие деревья и птицы, а также рассказчик-Скоморох.

Роли исполнили: Марина Зубчанинова (Репка), Степан Волков (Дедка), Анна Костенко (Бабка), Валерия Андреева (Внучка), Давид Погосян (Жучка), Любовь Захарова (Кошка), заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева (Мышка), Екатерина Нунгейзер (Березонька), Екатерина Поздняк (Липонька), Наталья Дикусарова (Осинушка), Иван Пилюкшин (Скоморох). Концертмейстер – Юлия Громаковская.

Маленькие зрители очень эмоционально принимали героев сказки, и после каждого показа с удовольствием фотографировались с исполнителями.

Поддержать творческую команду театра на фестивале пришел автор оперы для детей. «Огромную радость получил от просмотра своей первой оперы «Репка» в исполнении труппы Самарского академического театра оперы и балета. Сам спектакль – просто прелесть! Яркие, свежие сценические решения, замечательное сценическое оформление в стиле дымковской росписи, простроенная пластика, тактичное музыкальное прочтение, – это далеко не все достоинства самарской «Репки»! Постановка, что ценно для репертуарного спектакля, пребывает в отличном состоянии и находится в надежных руках, это чувствуется. Артисты работают с полной отдачей и пониманием своих задач и персонажей. От души благодарю постановочную команду спектакля и надеюсь на дальнейшее творческое сотрудничество!», – поделился эмоциями Рустам Сагдиев.

Фестиваль «Видеть музыку» проходит с 8 сентября по 13 декабря 2023 года в Москве и объединяет участников со всей страны. Для гостей и участников пройдут детские и студенческие программы, научно-практические конференция ассоциации музыкальных театров, циклы публичных дискуссий.

Инициатор форума – Ассоциация Музыкальных Театров при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

Всероссийский Фестиваль «Видеть музыку» – это уникальная возможность и шанс для театров приехать в столицу со своими лучшими спектаклями, сообщает пресс-служба САТОБ.

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ/Автор фото: Александр Крылов, Елена Лапина