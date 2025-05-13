САТОБ: в мае состоятся гастроли в Тольятти

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20 и 21 мая жители Тольятти на сцене Дворца Культуры «Тольятти» (бульвар Ленина, стр.1) смогут увидеть одни из лучших спектаклей Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д, Шостаковича ­– балет Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан» и оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин». Спектакли пройдут в полной сценической версии в сопровождении оркестра.

20 мая в 19.00 состоится показ балета «Бахчисарайский фонтан»:

Партии исполнят: Мария – Полина Чеховских, Князь Адам – заслуженный артист Самарской области Дмитрий Пономарёв, Вацлав – Сергей Гаген, крымский хан Гирей – Дмитрий Мамутин, Зарема – Манаэ Банно, Нурали – Искандар Абельгузин. Дирижёр – Алишер Бабаев.

Нынешняя постановка «Бахчисарайского фонтана» в Самаре основана на сценографии Валентины Ходасевич к первым постановкам 1930-х годов и изначальной хореографии Ростислава Захарова, традиция которой не прерывалась в Мариинском театре все те 85 лет, что «Бахчисарайский фонтан» не сходит со сцены этого театра.

21 мая в 19.00 состоится показ оперы «Евгений Онегин»:

Партии исполнят: Онегин – заслуженный артист Самарской области Георгий Цветков, Татьяна – Евгения Бумбу, Ленский – Иван Волков, Ольга – Анна Костенко, Ларина – заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева, няня – заслуженная артистка России – Евгения Тенякова, Гремин – Иван Григорьев, Зарецкий – Артём Камалитдинов, Трике – Ярослав Кожевников, ротный – Александр Слесарев. Дирижёр – Андрей Данилов.

Режиссерская версия Георгия Исаакяна подчеркивает теснейшую связь оперы с пушкинским оригиналом. Сценическое оформление спектакля, согласно режиссеру, опирается «на рукописи Пушкина с его характерным почерком и рисунками на полях». Можно сказать, что место действия оперы «Евгений Онегин» – это сам пушкинский текст. Поэтому многие события разворачиваются как бы в стенах библиотеки.

Эта интерпретация отвечает идее самого Петра Чайковского: «…[Пушкин] силою гениального таланта очень часто вырывается из темных сфер стихотворчества в бесконечную область музыки… Независимо от сущности того, что он излагает в форме стиха, в его звуковой последовательности есть что-то проникающее в самую глубь души. Это что-то и есть МУЗЫКА».