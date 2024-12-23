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САТОБ: состоялась премьера оперы для всей семьи «Про Ивана-молодца и подарки из ларца»

23 декабря 2024 16:58
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Красочный и динамичный спектакль включает интерактивные моменты, в которых участвуют юные зрители – без них не обходится ни один поворот в сюжете.

22 декабря на Малой сцене Шостакович Опера Балет состоялась премьера оперы для всей семьи Андрея Колесникова «Про Ивана-Молодца и подарки из ларца».

«После знакомства с либретто оперы и музыкой замечательного композитора Андрея Колесникова я почувствовал, что в этом есть интересная и глубокая мысль, которая близка и актуальна как взрослым, так и детям», — Максим Пожидаев, музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик.

«Про Ивана-молодца и подарки из ларца» – это веселый спектакль в жанре оперы для детей с приключенческим сюжетом о похищении коварными разбойниками невесты воеводы Ивана и чудесном ее возвращении, благодаря народной мудрости, дружбе и взаимопомощи ее героев.

«В спектакле затронута чрезвычайно важная тема единения народов, которую я постарался выразить не только через слово, но и с помощью музыки», — Андрей Колесников, композитор спектакля.

Красочный и динамичный спектакль включает интерактивные моменты, в которых участвуют юные зрители – без них не обходится ни один поворот в сюжете.

«Выступая не только в роли режиссёра-постановщика, но и находясь внутри театрального действия в качестве исполнителя одной из ролей, я имела возможность контролировать процесс, мобильно решая непредвиденные ситуации, а также морально поддерживая своих молодых коллег», — поделилась впечатлениями Евгения Тенякова, солистка Шостакович Опера Балет, заслуженная артистка России, народная артистка Самарской области.

Музыка спектакля очень легкая для восприятия – это мелодичные песни и народная танцевальная музыка. Русские, татарские, чувашские, мордовские интонации и костюмы как яркие ленты вплетены в его художественное оформление. 

В постановке принимают участие солисты оперы, артисты хора и оркестра. Перед сценой зала размещается небольшой инструментальный ансамбль, и дети в непосредственной близости могут понаблюдать за игрой музыкантов.

Композитор – Андрей Колесников

Музыкальная аранжировка – Максим Пожидаев

Либретто Александра Немировского по сказке Леонида Острецова

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – Максим Пожидаев

Режиссер-постановщик – Евгения Тенякова

Художник-постановщик – Александр Пырялин

Художник по свету – Диана Сергеева

 

 

Фото -  Александр Крылов/САТОБ

Теги: Самара

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