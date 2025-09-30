Я нашел ошибку
Главные новости:
Основной тема сезона объявлен — «Технологический суверенитет: технологии будущего — в наших руках».
В Самарской области пройдут очные этапы Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция «СВОим примером», организованная ветеранами специальной военной операции.
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В 2025 году единый региональный конкурс проводится по 9 номинациям.
О проведении в 2025 году единого регионального конкурса Самарской области в сфере государственного и муниципального управления
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Вячеслав Широков предложил новый подход к расчету и оценке напряженно-деформированного состояния стальных модульных зданий при различных вариантах силового воздействия.
Ученый Самарского политеха доказал надежность модульных зданий в сейсмически активных регионах
Театр покажет четыре свои лучшие постановки: опера «Флория Тоска», опера «Аида», балет-притча «Три маски короля» и балет-феерия «Щелкунчик».
САТОБ примет участие в XXVII Международном фестивале музыки и танца в Бангкоке
28 сентября в Москве завершился федеральный просветительский марафон Знание.Первые, посвященный 80-летию атомной промышленности.
Почти 4000 ребят из ПФО присоединились к федеральному просветительскому марафону Знание.Первые
Роман завоевал звание Лауреата 1 степени в составе региональной программы Самарской области «Всё сложится».
«Российская студенческая весна»: студент Сызранского колледжа искусств - Лауреат фестиваля
САТОБ примет участие в XXVII Международном фестивале музыки и танца в Бангкоке

30 сентября 2025 15:42
73
Театр покажет четыре свои лучшие постановки: опера «Флория Тоска», опера «Аида», балет-притча «Три маски короля» и балет-феерия «Щелкунчик».

С 7 по 12 октября Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича примет участие в 27-м Международном музыкальном фестивале в Бангкоке (Таиланд). 

На сцене Thailand Cultural Center под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Евгения Хохлова  театр покажет четыре свои лучшие постановки: опера «Флория Тоска», опера «Аида», балет-притча «Три маски короля» и балет-феерия «Щелкунчик».

Гастроли имеют большое значение не только для самого театра и Самарской области, но и для России в целом. Культурная дипломатия – это важный инструмент, способствующий развитию и укреплению международных связей России, продвижению российской культуры за пределами страны.   

В ноябре 2023 года в рамках пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил значимость проведения данного фестиваля, как заметного события в мире искусства, а также назвал особыми отношения между Россией и Таиландом. 

Особым событием гастролей станет благотворительный приём для нуждающихся Королевы Таиланда 12 октября, в рамках которого на сцене Thailand Cultural Center в качестве подарка гостям будет показан первый акт самарской постановки балета-феерии П.И. Чайковского «Щелкунчик».  

В 2015 году Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича уже принимал участие в Международном  фестивале музыки и танца с двумя спектаклями (опера «Князь Игорь» А.Бородина, опера «Флория Тоска» Дж.Пуччини) и гала-концертом. 

 

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ

Теги: Самара

