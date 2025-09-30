САТОБ примет участие в XXVII Международном фестивале музыки и танца в Бангкоке

73

С 7 по 12 октября Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича примет участие в 27-м Международном музыкальном фестивале в Бангкоке (Таиланд).

На сцене Thailand Cultural Center под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Евгения Хохлова театр покажет четыре свои лучшие постановки: опера «Флория Тоска», опера «Аида», балет-притча «Три маски короля» и балет-феерия «Щелкунчик».

Гастроли имеют большое значение не только для самого театра и Самарской области, но и для России в целом. Культурная дипломатия – это важный инструмент, способствующий развитию и укреплению международных связей России, продвижению российской культуры за пределами страны.

В ноябре 2023 года в рамках пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил значимость проведения данного фестиваля, как заметного события в мире искусства, а также назвал особыми отношения между Россией и Таиландом.

Особым событием гастролей станет благотворительный приём для нуждающихся Королевы Таиланда 12 октября, в рамках которого на сцене Thailand Cultural Center в качестве подарка гостям будет показан первый акт самарской постановки балета-феерии П.И. Чайковского «Щелкунчик».

В 2015 году Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича уже принимал участие в Международном фестивале музыки и танца с двумя спектаклями (опера «Князь Игорь» А.Бородина, опера «Флория Тоска» Дж.Пуччини) и гала-концертом.

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ