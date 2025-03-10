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Самарский академический театр оперы и балета

имени Д.Д. Шостаковича

САТОБ: Первый Международный фестиваль «Наследие. Опера. Балет»

С 30 марта по 13 апреля Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича распахнет свои двери для Первого международного фестиваля «Наследие. Опера. Балет», продолжающего традиции легендарного фестиваля имени Аллы Шелест и оперных фестивалей Светланы Хумарьян.

Идея провести фестиваль, который под одним названием соединил эти два вида искусства, принадлежит художественному руководителю и главному дирижеру Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Евгению Хохлову.

«Само понятие «наследие» охватывает необъятный пласт материальной и духовной культуры, созданной прошлыми поколениями и бережно передаваемой нам как бесценное сокровище. Наш фестиваль, объединяющий два величайших вида искусства – оперу и балет, призван раскрыть всё богатство и многообразие театрального наследия», – рассказал Евгений Хохлов – художественный руководитель и идеолог проекта «Наследие. Опера. Балет».

В 2025 году в Самаре пройдет первый балетный фестиваль под эгидой «Наследие» и будет посвящен памяти заслуженного работника культуры РСФСР, Почетного гражданина Самарской области Светланы Петровны Хумарьян. В следующем, 2026 году, фестиваль продолжит свою историю, представив оперный модуль.

В основу фестиваля этого года положена идея обращения к наследию русского балетного театра, сохранённому для всего мира. Это наследие составляло и составляет основную часть репертуара любого академического театра. Самарский театр оперы и балета ведет активную деятельность по сохранению классических постановок в своем репертуаре, понимая, что без знания истоков нет будущего для дальнейшего развития театрального искусства и культуры, преемственности поколений. Фестиваль станет не только праздником классического балета, но и платформой для обсуждения его роли в современном мире.

Руководитель фестиваля «Наследия. Балет», заслуженный артист России Юрию Бурлака: «Наследие» на новом витке своего развития продолжит традиции фестиваля имени Аллы Шелест и продемонстрирует лучшие традиции классической хореографии, представляя самарской публике и гостям города яркие и запоминающиеся балетные постановки».

Масштабное событие проводится при поддержке Правительства Самарской области и призвано стать преемником знаменитого фестиваля имени Аллы Шелест, на протяжении более двух десятилетий являвшегося гордостью самарской сцены.

«Нас ждут яркие фестивальные дни, наполненные встречами с прекрасным! Восхитительные премьеры, спектакли с участием российских звезд балета, общение профессионального сообщества и поклонников балетного искусства. Это будет еще одна красивая страница в творческой жизни нашего региона» – поделилась министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Участниками фестиваля 2025 года станут артисты из Государственного академического Большого театра России, Государственного академического Мариинского театра и Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Самара почти на полмесяца превратится в центр отечественного балета.