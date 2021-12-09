Самый крупный региональный художественный музей России представит новые экспозиции в 2023 году в Перми

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В ПФО 9 декабря в рамках рабочей поездки в Прикамье председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетил Пермскую художественную галерею. Вместе с полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым, представителями профильных Министерств РФ и губернатором Пермского края Дмитрием Махониным он ознакомился с шедеврами мировой живописи и скульптуры.

Галерея в Перми – самый крупный из региональных художественных музеев России. Его уникальная по ценности и разнообразию коллекция насчитывает около 54 тыс. музейных предметов. При этом площади Спасо-Преображенского кафедрального собора, где расположена галерея, позволяют экспонировать не более 1,5% от общего фонда. Для решения этого вопроса региональные власти приступили к строительству современного здания Пермской художественной галереи.

Новую площадку для музея планируется открыть в 2023 году – к 300-летию Перми. Здание построят в историческом центре города, на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина».

Общая площадь будущей галереи превысит 20 тыс. кв. метров, что в 7 раз больше существующей. Это расширит выставочные возможности и позволит применять современные технологии для сохранения коллекции и популяризации изобразительного и пластического искусства. Наряду с экспозиционными залами в здании разместят библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.

Председатель Правительства РФ одобрил представленный проект и поручил профильным ведомствам оказывать поддержку в его реализации.

Напомним, что в Самаре ведутся работы по реставрации здания единственного филиала Государственной Третьяковской галереи в России. Здание Фабрики-кухни имеет статус памятника федерального значения. Открытие запланировано на середину 2022 года.

Сейчас здание Фабрики-кухни как наследия конструктивизма тщательно восстановлено, ведутся работы по его приспособлению к музейным задачам. Фабрика-кухня — уникальный объект в форме серпа и молота, шедевр конструктивизма, — главное произведение архитектора Екатерины Максимовой.

В светлых конструктивистских пространствах Фабрики будут проводиться выставки шедевров из коллекции Третьяковской галереи и других российских и мировых собраний. Выставочные пространства будут расположены на втором этаже «серпа» и займут около двух тысяч квадратных метров.

На первом этаже разместится музей Фабрики-кухни. Экспозиция будет посвящена социальному феномену фабрик-кухонь и конструктивизму как стилю социальной утопии.

Во дворе Филиала и рядом с ним — арт-пространство с выставочными павильонами, кафе и летней площадкой ресторана, детские площадки и сцена, передает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО