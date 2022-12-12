Самарцев приглашают проголосовать за Студвесну

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Российская студенческая весна вышла в финал Премии «Время молодых» в номинации «Событие года», и теперь пришло время народного голосования.



С 18 по 24 мая творческая молодёжь со всей страны съехалась в Самару, чтобы отметить Юбилей главного творческого Фестиваля. 7 дней молодости, искусства, любви и настоящего праздника.



Общественное признание на федеральном уровне фестиваль, зародившийся на Самарской земле и встретивший здесь свое 30-летие, может получить благодаря народному голосованию. Поддержать масштабное событие можно на сайте время-молодых.рф.



Прямо сейчас переходи по ссылке → vk.cc/cjxUnd и оставляй свой голос за Студвесну, чтобы каждый точно знал событие этого года.



Голосование продлится до 23:59 (мск) 18 декабря, участвовать может каждый!