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Самарцев приглашают на презентацию книги «Герои волжской вольницы»

26 июня 2024 12:43
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Самарцев приглашают на презентацию книги «Герои волжской вольницы»

Самарцев приглашают на презентацию книги «Герои волжской вольницы», которая пройдет в Музее имени Алабина 27 июня в 18:30. 

Автор - Евгений Анатольевич Бурдин, доктора исторических наук, профессор УлГПУ (г.Ульяновск).

Мало кто знает, что на великой российской реке Волге целую тысячу лет процветал разбой. А разбойничье братство называлось Волжской вольницей, начало которой дали грозные ушкуйники из Новгорода. Тысячу лет над великой рекой гремел боевой клич удальцов-соколов.

В 15 главах этой книги говорится о том, почему Волгу можно считать главной разбойничьей рекой России и что означает клич «Сарынь на кичку!», рассказывается об ушкуйниках, о знаменитых лиходеях Ваньке Каине, Галане, Быкове и других. В последней главе читатель побывает в самых известных речных поселениях на Волге, связанных с разбойниками, и прочитает самые яркие сказания о них. 

В книге в популярной форме рассказывается о разбое на Волге – о его начале, расцвете и закате. Несколько глав посвящены самым известным волжским разбойникам, среди которых – ушкуйники, шуранский «викинг» Нармацкий, душегубы Быков и Чайкин, чьи скелеты сейчас выставлены в Анатомическом музее Казани. 

В последней главе книги – «По следам разбойничьей Волги» читатель совершит увлекательное путешествие по волжским местам, связанным с разбоем.

Особую ценность книга имеет для региональных краеведов и экскурсоводов.

Вход на презентацию бесплатный.

После презентации у автора можно будет приобрести книгу с автографом (стоимость 1 экз. – 1000 руб.).

Приходите, будет интересно!

18+

27 июня в 18:30

СОИКМ им. П.В. Алабина

ул. Ленинская, 142

Теги: Мероприятия

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