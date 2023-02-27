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Самарцев приглашают концерт вокальной музыки «Музыкальная гостиная» в зал Самарской кирхи

27 февраля 2023 10:12
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Самарцев приглашают концерт вокальной музыки «Музыкальная гостиная» в зал Самарской кирхи

Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на вечер вокальной и камерной музыки «Музыкальная гостиная в гостях у Кирхи».

В концерте принимают участие:

Лауреаты всероссийских и международных конкурсов, солисты Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Шостаковича

  • Заслуженный артист России, народный артист Самарской области, лауреат губернской премии «Самарская театральная муза»

Андрей Антонов, бас

  • Заслуженная артистка Самарской области, лауреат губернской премии «Самарская театральная муза»  Татьяна Гайворонская, сопрано

  • Фёдор Шинкевич, тенор

Солист Самарской государственной филармонии

Денис Хомицкий, баритон

Лауреат губернской премии «Самарская театральная муза»

Антонина Кабо, меццо-сопрано

Анна Карпова, орган

Анна Лазанчина, флейта

 

В программе произведения

И.С. Баха, А. Кальдара, Г. Пёрселла, Дж. Мартини, Дж. Кариссими и др.

6 марта (понедельник) 18:30

6+

Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)

Информация и бронирование по телефонам:

☎ 332 15 66

☎ 8 905 301 00 92

☎ 8 960 833 35 34

Теги: Мероприятия

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