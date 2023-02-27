Самарцев приглашают концерт вокальной музыки «Музыкальная гостиная» в зал Самарской кирхи

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Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на вечер вокальной и камерной музыки «Музыкальная гостиная в гостях у Кирхи».

В концерте принимают участие:

Лауреаты всероссийских и международных конкурсов, солисты Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Шостаковича

Заслуженный артист России, народный артист Самарской области, лауреат губернской премии «Самарская театральная муза»

Андрей Антонов, бас

Заслуженная артистка Самарской области, лауреат губернской премии «Самарская театральная муза» Татьяна Гайворонская , сопрано

Фёдор Шинкевич, тенор

Солист Самарской государственной филармонии

Денис Хомицкий, баритон

Лауреат губернской премии «Самарская театральная муза»

Антонина Кабо, меццо-сопрано

Анна Карпова, орган

Анна Лазанчина, флейта

В программе произведения

И.С. Баха, А. Кальдара, Г. Пёрселла, Дж. Мартини, Дж. Кариссими и др.

6 марта (понедельник) 18:30

6+

Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)

Информация и бронирование по телефонам:

☎ 332 15 66

☎ 8 905 301 00 92

☎ 8 960 833 35 34