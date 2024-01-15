Самарцам в музее Рязанова расскажут про советский авангард

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В Музее Эльдара Рязанова продолжается лекторий киноведа, старшего научного сотрудника музея Олега Горяинова. 20 января (суббота) в 17.30 пройдет лекция «Где скрывался советский авангард в позднем СССР? Феномен Владимира Кобрина» (12+). Это будет уже восьмая встреча из цикла «История жанра в зеркале советского кинематографа».

История советского кино начинается с рождения советского авангарда. В 1920-е годы Дзига Вертов, Сергей Эйзенштейн, Лев Кулешов, Всеволод Пудовкин и другие мастера создали новый язык кино на практике и заложили основы теории кино, которые актуальны до сих пор. Однако традиция кино-авангарда была быстро прервана: партийный запрос на соцреализм привел к тому, что экспериментальное кино практически исчезло.

Лишь в конце 1970-х появляется ряд кинематографистов, которые решают вернуть к жизни эстетику авангарда и реализуют импульс к кино-экспериментам через образовательное кино. На лекции Олег Горяинов расскажет о феномене кино-авангарда на основе творчества Владимира Кобрина.

Для создания своих фильмов Владимир Кобрин использовал базовые технические приемы (монтаж, мультиэкспозиция, управление скоростью изображения) и активно внедрял новейшие изобретения техники и науки – широкоугольный объектив, замедленную съемку, обратную прокрутку, чередование цветного и черно-белого изображения, анимацию, звуковые эффекты и много другое. Его называли концептуалистом и основателем русского авангарда в научном кино. В работах Кобрина 1970-80-х годов удивительным образом сплелись интерес к современным достижениям науки, эстетика экспериментального искусства, борьба рационального и иррационального, а также бескомпромиссная тяга к познанию мира средствами кино. На лекции посетители увидят отрывки из фильмов Владимира Кобрина.