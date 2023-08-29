Самарский театр юного зрителя «СамАрт» открывает новый сезон

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28 августа на Новой сцене прошло первое собрание коллектива.

На первом в 93-м сезоне театральном собрании СамАрта было, как всегда, много цветов и поздравлений. Исполнительный директор Сергей Соколов приветствовал молодоженов театра: «За лето было сыграно целых три актерские свадьбы, и уже сейчас заметно, как в воздухе витают семейные лучики счастья».

Художественный руководитель СамАрта Денис Хуснияров познакомил коллектив с пятью новыми артистами: совсем скоро они приступят к работе в спектаклях идущего репертуара и премьерах.

Рассказал Денис Хуснияров и о планах театра на сезон. 28 сентября в СамАрте – первая премьера: пьесу Григория Горина «Поминальная молитва» ставит Александр Кузин. Он работает с постоянной командой – оформляют спектакль художники Кирилл Данилов и Янина Кремер, музыку для премьерной постановки написал Николай Морозов. Впервые с труппой Самарского ТЮЗа сотрудничают режиссер Галина Зальцман и сценограф Семен Пастух. 14 октября состоится премьера спектакля по рассказу Андрея Платонова «Возвращение». Уже в этом сезоне Денис Хуснияров приступит к работе над сценической версией романа Льва Толстого «Воскресение», пьесу пишет драматург Алексей Житковский. Режиссер Мурат Абулкатинов вместе с актерами СамАрта возьмется за изучение наследия Уильяма Шекспира.

Осенью, по традиции, площадки СамАрта отдадут под театральные эксперименты: в театре пройдет очередная лаборатория молодой режиссуры. Три режиссера представят эскизы спектаклей по современной подростковой драматургии.

В 2024 году Самарский театр снова примет участие в федеральной программе «Большие гастроли». У СамАрта есть предварительные договоренности с Русским государственным драматическим театром Удмуртии.

Откроет сезон для зрителей СамАрт 1 сентября. В этот день актеры сыграют премьеру прошлого сезона — мюзикл «Обыкновенное чудо». Летом постановка Дмитрия Белова вошла в число номинантов Национальной премии «Музыкальное сердце театра», и в дни показа спектакля начнется голосование членов Академии современного музыкального театра и зрителей.

Денис Хуснияров, художественный руководитель театра «СамАрт»:

Я поздравляю всех нас и наших зрителей с новым театральным сезоном! Работы впереди много, и я надеюсь, что 93-й сезон мы проведем плодотворно. Я только что вернулся из Нягани с фестиваля «Колесо», где собираются руководители всех ТЮЗов и молодежных театров страны, и по предварительной договоренности в юбилейный год СамАрта (2025) «Колесо» докатится и до Самары, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО