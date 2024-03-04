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Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Король Лир»трагедия по одноимённой пьесе Уильяма Шекспира.

В субботу, 9 марта в 18:00 и в воскресенье, 10 марта в 16:00

Величественная история, рассказывающая о властном короле Древней Англии, который разделяет своё королевство между тремя дочерями и затем сталкивается с предательством, разочарованием и неблагодарностью. В спектакле заложены вечные темы человеческих отношений, власти, предательства и надежды.

Режиссёр — Алексей Романов

В заглавной роли — Борис Трейбич

Продолжительность: 3 часа 30 минут с 1 антрактом

Возрастная категория: 16+

Место: пр. Ленина, 14 А (Областная научная библиотека)