Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Король Лир»трагедия по одноимённой пьесе Уильяма Шекспира.
В субботу, 9 марта в 18:00 и в воскресенье, 10 марта в 16:00
Величественная история, рассказывающая о властном короле Древней Англии, который разделяет своё королевство между тремя дочерями и затем сталкивается с предательством, разочарованием и неблагодарностью. В спектакле заложены вечные темы человеческих отношений, власти, предательства и надежды.
Режиссёр — Алексей Романов
В заглавной роли — Борис Трейбич
Продолжительность: 3 часа 30 минут с 1 антрактом
Возрастная категория: 16+
Место: пр. Ленина, 14 А (Областная научная библиотека)