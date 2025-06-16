Самарский театр драмы отправляется на обменные гастроли в Уфу и Тюмень

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Сегодня Самарский академический театр драмы им. М. Горького отправляется на обменные гастроли в Уфу. На площадке Русского драматического театра Республики Башкортостан с 19 по 22 июня будут представлены спектакли «Полёт над гнездом кукушки» (16+), «Вот так и живём» (16+), «Мёртвые души» (16+), «Женитьба Бальзаминова» (12+). Затем самарская труппа переезжает в Тюмень и на сцене Тюменского Большого драматического театра с 25 по 27 июня покажет «Полёт над гнездом кукушки» (16+), «Вот так и живём» (16+), «Женитьбу Бальзаминова» (12+).

В это время в Самаре на сцене театра драмы в рамках II Большого театрального фестиваля Русский драматический театр Республики Башкортостан 17 и 18 июня представит свою визитную карточку — мюзикл «Голубая камея» (16+) о екатерининских временах — и 19 июня современную комедию положений «Палата бизнес-класса» (18+).

Тюменский Большой драматический театр 1 и 2 июля, как и год назад, порадует «золотомасочным» мюзиклом «Семейка Аддамс» (12+), 3 июля представит драму «Бесприданница» (12+) по пьесе Александра Островского и 4 июля комедийный водевиль «Ханума» (12+).