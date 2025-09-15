Самарский театр драмы открыл 175 театральный сезон премьерой комедии

147

12, 13, 14 сентября Самарский академический театр драмы им. М. Горького открыл юбилейный 175-й сезон на большой сцене премьерой комедии «Неаполитанские каникулы» (16+) классика итальянской драматургии Эдуардо Скарпетты.

Адаптацию пьесы и постановку осуществил Паоло Эмилио Ланди, известный самарскому зрителю как режиссёр популярного спектакля «Ladies' Night». Успех его постановок кроется в искусном переплетении трагедийных и комедийных элементов, психологизме в традициях Станиславского, виртуозном использовании музыкальных композиций, хореографии и визуальных эффектов.

Сам Паоло Ланди верит в объединяющую силу смеха: «Смех соединяет людей больше, чем, может, умные идеи. Я верю, что после просмотра комедии зрители будут чувствовать себя прекрасно. Это наш подарок публике».

Четыре премьерных показа «Неаполитанских каникул» прошли с огромным успехом и вызвали благодарную реакцию самарских зрителей.

Сразу после премьеры Самарский театр драмы начинает подготовку к масштабному проекту, который запланирован к показу в конце декабря. Новогодним подарком для зрителей станет музыкальная сказка «Золушка».

Фотограф — Евгения Смирнова.