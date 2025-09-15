Я нашел ошибку
От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом
Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры.
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
Самарский театр драмы открыл 175 театральный сезон премьерой комедии

15 сентября 2025 11:44
147
Самарский театр драмы открыл 175 театральный сезон премьерой комедии

 12, 13, 14 сентября Самарский академический театр драмы им. М. Горького открыл юбилейный 175-й сезон на большой сцене премьерой комедии «Неаполитанские каникулы» (16+) классика итальянской драматургии Эдуардо Скарпетты.

Адаптацию пьесы и постановку осуществил Паоло Эмилио Ланди, известный самарскому зрителю как режиссёр популярного спектакля «Ladies' Night». Успех его постановок кроется в искусном переплетении трагедийных и комедийных элементов, психологизме в традициях Станиславского, виртуозном использовании музыкальных композиций, хореографии и визуальных эффектов.

Сам Паоло Ланди верит в объединяющую силу смеха: «Смех  соединяет людей больше, чем, может, умные идеи. Я верю, что после просмотра комедии зрители будут чувствовать себя прекрасно. Это наш подарок публике».

Четыре премьерных показа «Неаполитанских каникул» прошли с огромным успехом и вызвали благодарную реакцию самарских зрителей.

Сразу после премьеры Самарский театр драмы начинает подготовку к масштабному проекту, который запланирован к показу в конце декабря. Новогодним подарком для зрителей станет музыкальная сказка «Золушка».

Фотограф — Евгения Смирнова.

