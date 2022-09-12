Самарский областной художественный музей приглашает на открытие юбилейной выставки Юрия Филиппова "Облака над Волгой"

Я нашел ошибку
Главные новости:
Спортсмены-гиревики соревновались в выполнении приёмов на силу и выносливость: толчок двух гирь по короткому циклу и рывок гири.
Огнеборцы Самарской области участвовали в соревнованиях по гиревому спорту в Тольятти
В Самаре состоялась встреча ребят из многодетных семей, занимающихся литературным творчеством, с поэтессой из Донецка
Мирного неба и общей победы пожелала самарцам поэтесса из Донбасса
Выполняется внутренняя отделка помещений.
В селе Калиновка продолжается возведение нового фельдшерско-акушерского пункта
Посвященная проблеме первичных иммунодефицитов и аутовоспалительных заболеваний.
В больнице Середавина состоялась конференция «Клиническая иммунология в практике современного врача»
В Челябинской области прошел Кубок России по бегу на 100 км
Форум стал дискуссионной и образовательной площадкой.
На региональном форуме в Самаре обсудили вопросы межнациональных и межэтнических отношений
Более 1000 человек стали гостями маркета «Сделано в Самаре» в рамках Дня города
С 00:00 13 сентября до 06:00 20 сентября.
Временное ограничение движения транспорта по улице Гастелло в Самаре в связи с модернизацией теплотрассы
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.47
-0.33
EUR 60.86
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре около тысячи человек стали участниками интерактивной площадки «Детская безопасность на железной дороге»
Более 200 детей стали гостями интерактивной площадки «Т Плюс»
Лидия Рогожинская приняла участие в предсезонной презентации гандбольной команды «Лада»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский областной художественный музей приглашает на открытие юбилейной выставки Юрия Филиппова "Облака над Волгой"

12 сентября 2022 17:04
191
Выставка приурочена к 95-летию со дня рождения этого замечательного человека и художника. 

Самарский областной художественный музей приглашает 14 сентября в 18:00 на открытие юбилейной выставки Юрия Филиппова "Облака над Волгой".

Выставка произведений Заслуженного деятеля искусств России Юрия Ивановича Филиппова (1927 - 2012) приурочена к 95-летию со дня рождения этого замечательного человека и художника. 

 Юрий Филиппов родился в Кинеле. В 1940-е годы учился в Пензенском художественном училище у И.С. Горюшкина-Сорокопудова и Н.К. Краснова, в 1957 г. окончил Киевский художественный институт. В том же году он возвращается в Куйбышев и вливается в ряды творческой молодежи, так же вернувшейся в родной город после окончания художественных вузов. Друзья стремятся вписать новую страницу в историю изобразительного искусства Самарского края, исследуя территории за Волгой, в Жигулях, открывают для себя село Бахилово и Бахилову поляну. С 1968 - го по 1976 г. Ю.И. Филиппов был председателем правления куйбышевской организации СХ РСФСР. Он активно участвовал в зональных, всесоюзных, зарубежных выставках, неоднократно ездил в творческие поездки по стране (Башкирия, города «Золотого кольца», Крым), за рубеж (Народная республика Болгария).  

 В 1996 г. Филиппов совершил творческую поездку во Францию; его персональная выставка в 1996 - 1997 гг.  успешно экспонировалась во Франции и Бельгии. Произведения художника находятся в собраниях Самарского художественного музея, Пензенской картинной галереи, многих других музеях России, а также за рубежом – во Франции, Германии, Канаде, Тель-Авиве, Турции, Индонезии.

Произведения Филиппова содержат в себе заряд бодрости и оптимизма, вводят зрителя в радостный, декоративно-яркий, пронизанный солнцем мир, продолжая традиции русской пленэрной школы, мастеров «Союза русских художников», К.Ф.Юона, Б.М.Кустодиева. 

Художник работал над тематическими картинами, создавал портреты деятелей самарской культуры, но пейзажный жанр в конечном итоге вышел в его творчестве на первый план.

Своеобразие творческой манеры Филиппова особенно выражено в произведениях 1990-х – 2000-х гг., она узнаваема с первого взгляда.   Он создал эмоционально-приподнятый, исполненный внутренней мощи образ природного мира Самарской Луки и Жигулей, далекого от веяний современного прогресса. 

 Юрий Иванович был профессором Самарского педагогического университета, где в свое время основал факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства и воспитал когорту учеников. Самарцы благодарны Юрию Ивановичу Филиппову за его значительный, многогранный вклад в самарскую культуру и изобразительное искусство 2-й половины ХХ – начала ХХI вв, сообщает пресс-служба музея.  

 

Фото:    пресс-служба музея

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Около стадиона «Солидарность Самара Арена» продолжается строительство первого в регионе полноразмерного крытого футбольного манежа.
12 сентября 2022  16:48
Дмитрий Азаров оценил ход строительства футбольного манежа в Самаре
197
В Самаре отпраздновали День города: ФОТО
12 сентября 2022  12:47
В Самаре отпраздновали День города: ФОТО
244
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
12 сентября 2022  10:15
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
254
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города
11 сентября 2022  10:07
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города
563
Одной из важнейших задач, стоящих перед Самарской областью, является повышение качества жизни населения.
10 сентября 2022  20:44
О градостроительной политике и развитии жилищного строительства Самарской области
756
Весь список