Самарский областной художественный музей приглашает на открытие юбилейной выставки Юрия Филиппова "Облака над Волгой"

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Самарский областной художественный музей приглашает 14 сентября в 18:00 на открытие юбилейной выставки Юрия Филиппова "Облака над Волгой".

Выставка произведений Заслуженного деятеля искусств России Юрия Ивановича Филиппова (1927 - 2012) приурочена к 95-летию со дня рождения этого замечательного человека и художника.

Юрий Филиппов родился в Кинеле. В 1940-е годы учился в Пензенском художественном училище у И.С. Горюшкина-Сорокопудова и Н.К. Краснова, в 1957 г. окончил Киевский художественный институт. В том же году он возвращается в Куйбышев и вливается в ряды творческой молодежи, так же вернувшейся в родной город после окончания художественных вузов. Друзья стремятся вписать новую страницу в историю изобразительного искусства Самарского края, исследуя территории за Волгой, в Жигулях, открывают для себя село Бахилово и Бахилову поляну. С 1968 - го по 1976 г. Ю.И. Филиппов был председателем правления куйбышевской организации СХ РСФСР. Он активно участвовал в зональных, всесоюзных, зарубежных выставках, неоднократно ездил в творческие поездки по стране (Башкирия, города «Золотого кольца», Крым), за рубеж (Народная республика Болгария).

В 1996 г. Филиппов совершил творческую поездку во Францию; его персональная выставка в 1996 - 1997 гг. успешно экспонировалась во Франции и Бельгии. Произведения художника находятся в собраниях Самарского художественного музея, Пензенской картинной галереи, многих других музеях России, а также за рубежом – во Франции, Германии, Канаде, Тель-Авиве, Турции, Индонезии.

Произведения Филиппова содержат в себе заряд бодрости и оптимизма, вводят зрителя в радостный, декоративно-яркий, пронизанный солнцем мир, продолжая традиции русской пленэрной школы, мастеров «Союза русских художников», К.Ф.Юона, Б.М.Кустодиева.

Художник работал над тематическими картинами, создавал портреты деятелей самарской культуры, но пейзажный жанр в конечном итоге вышел в его творчестве на первый план.

Своеобразие творческой манеры Филиппова особенно выражено в произведениях 1990-х – 2000-х гг., она узнаваема с первого взгляда. Он создал эмоционально-приподнятый, исполненный внутренней мощи образ природного мира Самарской Луки и Жигулей, далекого от веяний современного прогресса.

Юрий Иванович был профессором Самарского педагогического университета, где в свое время основал факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства и воспитал когорту учеников. Самарцы благодарны Юрию Ивановичу Филиппову за его значительный, многогранный вклад в самарскую культуру и изобразительное искусство 2-й половины ХХ – начала ХХI вв, сообщает пресс-служба музея.

Фото: пресс-служба музея