Самарский областной художественный музей приглашает на выставку Геннадия Тибушкина «Переулки Самарканда»

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Самарский областной художественный музей представляет ретроспективную выставку самарского живописца Геннадия Тибушкина «Переулки Самарканда».

Геннадий Васильевич Тибушкин родился в городе Чимкент (Южный Казахстан) в 1941 г. Окончил живописно-педагогическое отделение Ташкентского художественного училища им. П.П. Бенькова (1958-1963), затем — Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (1964-1971), где обучался в мастерской народного художника СССР Е.Е. Моисеенко. С 1972 года Тибушкин живет и работает в Самаре.

В 1977 году Г.В.Тибушкин был принят в члены Союза художников СССР. В 1993 году состоялась его первая персональная ретроспективная выставка в Самарском областном художественном музее; в 2003 г. — персональная выставка в зале Самарского отделения Союза художников России. Произведения мастера находятся в собрании Самарского художественного музея, а также в частных собраниях в России и за рубежом. Работы автора регулярно участвуют в экспозициях «Товарищества передвижных художественных выставок 21 века» (г. Санкт-Петербург), их также можно увидеть во многих галереях России и Европы.

Ведущей в творчестве живописца является тема Востока, которая проходит через большинство его произведений — минареты, узкие улочки, верблюды, восточные базары, женщины в национальной одежде… По его собственным словам, «Средняя Азия – неисчерпаемый источник для поиска новых решений, новых «других» картин». «Художник сродни археологу», - считает Тибушкин. - «В современной действительности он находит глубокие связи с прошедшей жизнью. Средняя Азия колоритом, характером строений, лабиринтами жилищ и контрастирующими с ними историческими памятниками привлекает, вдохновляет художников. Интересно все: и обилие шумных базаров, и пустыри со скудной растительностью и раскаленной почвой, солнце и тени. С детства остались в памяти издревле знакомые человеку способы передвижения: лошади, ишаки, верблюды, телеги».

Тема Востока была популярна в отечественном искусстве разных эпох: калейдоскоп граней пряного, романтического, таинственного Востока, его ритмы, экзотику, колорит воплощали каждый по-своему М.Сарьян, П.Кузнецов, Р.Фальк, А.Волков, Н.Ульянов, П.Беньков и многие другие художники. В Самаре до 1990 г. жил еще один мастер этой темы – Вениамин Клецель, которого с Тибушкиным, также прошедшем художественную школу в Ташкенте, объединяли дружеские отношения.

В самарский цикл на выставке вошли работы, выполненные на пленэре. Центральное место в экспозиции заняла картина «Заправка теплохода», по степени обобщенности деталей приближающаяся к работам из серии восточного цикла. В последние годы, уделяя много внимания пейзажной живописи, художник вносит свою лепту в создание уникальной серии произведений, воспевающих красоту и своеобразие Самарской Луки, передает пресс-служба музея.





Фото: Самарский областной художественный музей