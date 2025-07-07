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Самарский концертный духовой оркестр выступил на Дне города Сухума

7 июля 2025 11:01
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Самарский концертный духовой оркестр выступил на Дне города Сухума

В рамках официального визита делегации города Самара в Республику Абхазия самарский Концертный духовой оркестр выступил на Дне города Сухум. 

5 июля Сухум отметил 2509-летие, и выступление самарцев стало подарком жителям и гостям столицы Республики.

«Считаю хорошим знаком, что соглашение между нашими городами было подписано именно в праздничный день. Есть много направлений, по которым мы можем, и я уверен – будем сотрудничать. У «страны души» есть хорошие перспективы развития, и «город с душой» - Самара – готова помогать вам в реализации совместных проектов. Пусть сегодняшний концерт станет нашим первым дружеским подарком столице Абхазии»,
 - сказал глава города Самара Иван Носков, поздравляя сухумцев с Днем города. 

 Концертный духовой оркестр подготовил для жителей и гостей Сухума богатую музыкальную программу, состоящую из любимых советских песен, рок-композиций и классических произведений. Солировали хорошо известные самарцам Екатерина Рыбина-Масальская, Вадим Зубков, Евгений Юраков и Рустам Ахметов.

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