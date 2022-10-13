С 17 по 18 октября Самарский институт культуры примет этап Международного фестиваля «Россия – Вселенная звука».
В Самару приедут больше пятидесяти гостей из разных регионов страны и Ирана. В рамках фестиваля пройдут концерты, а также олимпиада.
Знакомимся с традиционным звучанием редких инструментов и удивительными музыкантами:
17 октября
10:00| Главный корпус СГИК (ул. Фрунзе, 167);
Второй этап Всероссийского конкурса «Что вы знаете о своих соседях по стране?».
17:00| Главный корпус СГИК ауд. № 300 (ул. Фрунзе, 167);
Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля.
18:00| Главный корпус СГИК (ул. Фрунзе, 167)
Концерт иранского коллектива «Непройденные пути».
18 октября
18:00| МКТК «Дирижабль» (ул. Куйбышева, 104)
Гала-концерт участников из Таймыра, Якутии, Тывы, Дагестана и не только.
Вход на все события свободный.
Фестиваль проводится Московской государственной консерваторией имени Петра Чайковского при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Фонда развития творческих инициатив.
Фото: департамент информационной политики СО