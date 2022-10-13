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С 17 по 18 октября Самарский институт культуры примет этап Международного фестиваля «Россия – Вселенная звука».



В Самару приедут больше пятидесяти гостей из разных регионов страны и Ирана. В рамках фестиваля пройдут концерты, а также олимпиада.



Знакомимся с традиционным звучанием редких инструментов и удивительными музыкантами:



17 октября



10:00| Главный корпус СГИК (ул. Фрунзе, 167);



Второй этап Всероссийского конкурса «Что вы знаете о своих соседях по стране?».



17:00| Главный корпус СГИК ауд. № 300 (ул. Фрунзе, 167);



Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля.



18:00| Главный корпус СГИК (ул. Фрунзе, 167)

Концерт иранского коллектива «Непройденные пути».



18 октября



18:00| МКТК «Дирижабль» (ул. Куйбышева, 104)



Гала-концерт участников из Таймыра, Якутии, Тывы, Дагестана и не только.



Вход на все события свободный.



Фестиваль проводится Московской государственной консерваторией имени Петра Чайковского при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Фонда развития творческих инициатив.

Фото: департамент информационной политики СО