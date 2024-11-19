Самарский художественный музей впервые представит выставку самарского художника Вячеслава Бакумова

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Самарский художественный музей впервые представит персональную выставку самарского художника Вячеслава Бакумова. В прошлом году он отметил свое 75-летие. (0+)

Вячеслав Николаевич Бакумов - член Союза художников России. Родился в г. Куйбышеве в 1948 г. Он был в числе первых выпускников детской художественной школы №1, учился у известного самарского графика и педагога А.Г. Песигина. В 1971 г. закончил живописное отделение Пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого. Постоянный участник областных, зональных, международных выставок. Работает в различных графических техниках, как оригинальной, так и печатной графики, а также пишет акварелью и темперой.

На выставке представлено более 100 работ, созданных в жанре пейзажа, портрета и бытовом.

Мир художника Бакумова – это мир природы и человека, где они существуют в гармоничной единстве. Человек, как часть природы, живет по ее законам. Не случайно, основной мотив творчества художника – времена года. Цикл жизни человека от рождения до смерти эквивалентен жизни времен года – всё рождается, расцветает, дает плоды и умирает, чтобы возродиться вновь.

Его полотна наполнены множеством сюжетов-мизансцен, обилием персонажей, где каждый занят своим повседневным занятием – собирает урожай, гуляет с собакой, кормит птиц, катается на лыжах, лепит снеговика и т.д. Принимая жизнь как данность, его персонажи не сетуют, не критикуют, они радуются и просто живут.

Все действия происходят на фоне узнаваемых ландшафтов. Пространство Волги, просторы, вытянутые по горизонтали, эпичность и мощь природы, на фоне величия которой человек выглядит маленьким, а его действия незаметными.

В городских мотивах художника, со свойственным ритму города суетой и толчеей, находится место всем – уличным торговцам, велосипедистам, дворовым котам. Картины Бакумова хочется долго и внимательно рассматривать, так велико количество действующих лиц, особенно на картинах, изображающих праздники – «Праздник сбора урожая», «Масленица» и др.

Калейдоскоп зимы и весны, лета и осени, все оттенки цвета и настроения можно увидеть в пейзажах заволжского села Винновка. Но, среди богатства золотого осеннего убранства, можно увидеть того, кто пошел по грибы или пишет пейзаж, сидя на горе, любуясь панорамой.

Зимние картины Бакумова особенно многолюдны. Любимыймотив - пешие и лыжные походы через Волгу.

Особый раздел на выставке составляет графика художника – оригинальные рисунки, сангины, офорты, сложные по технике и разнообразные по темам.

Выставка продолжит свою работу до 26 января 2025 года по адресу: ул. Куйбышева, 92

Фото: Самарский областной художественный музей