Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает принять участие в литературном конкурсе "Сестра таланта"

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В Самарской областной универсальной научной библиотеке начался прием заявок на участие в юбилейном, X Международном конкурсе короткого рассказа «Сестра таланта».

Этот литературный конкурс призван открывать молодые таланты. Он проводится для начинающих авторов в возрасте от 12 до 30 лет, пишущих на русском языке и проживающих в любой точке мира. От каждого участника принимается короткий (не более 5000 знаков) и нигде ранее не опубликованный рассказ на свободную тему. Заявки принимаются до 1 марта 2023 года, подробности участия в конкурсе можно посмотреть здесь: https://vk.com/sestra_t

Вот уже 10 лет в Самару на «Сестру таланта» приезжают молодые авторы со всей России, а также из дальнего и ближнего зарубежья. По статистике прошлых лет, в конкурсе традиционно участвует около 1000 начинающих писателей – для них это возможность попробовать свои силы, представить свои произведения профессиональному сообществу.

В жюри конкурса входят такие известные российские писатели, как Дмитрий Емец, Ник Перумов, Максим Замшев, Андрей Геласимов.

За годы своей работы «Сестра таланта» уже дала несколько имен, которые стали известны в России, к примеру, Мария Ким – автор из Тольятти, ее книга «Мой телефон 03» была издана в российском издательстве «Городец» ( https://www.labirint.ru/books/795595/ ) . Евгения Шалашова после участия в конкурсе «Сестра таланта» выпустила книгу «Выключить мое видео» в издательстве «АСТ» https://www.labirint.ru/books /811028/ .

В этом году организаторы конкурса* по-прежнему ждут новых активных авторов и талантливые произведения.

Церемония награждения победителей конкурса «Сестра таланта» запланирована на 25 марта 2023 года, состоится в Самарской областной универсальной научной библиотеке.

А победители в возрастных группах 18–24 года, 25–30 лет получат право участия во Всероссийском литературном фестивале имени Михаила Анищенко (vk.com/litfestsamara), который пройдет в Самарской области в сентябре 2023 года.

В рамках проведения конкурса «Сестра таланта» пройдут различные мероприятия, которые будут интересны как начинающим авторам, так и тем, кто пока только мечтает, но не решается заниматься литературой. Все желающие смогут присоединиться к «Лаборатории авторов» – посмотреть прямые трансляции во «ВКонтакте» мастер-классов профессиональных писателей Дениса Либстера, Дмитрия Емца, Максима Замшева и других.

Лучшие работы конкурса «Сестра таланта» ежегодно публикуются в одноименном печатном сборнике рассказов. Электронная версия сборника публикуется на сайте Самарской областной универсальной научной библиотеки, печатный сборник также распространяется по всем муниципальным библиотекам Самарского региона.

Сборники предыдущих лет можно почитать по ссылкам:

Сестра таланта. Сборник лучших коротких рассказов 2021 года

Сестра таланта. Сборник лучших коротких рассказов 2022 года

Все вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса, можно задать по телефону: 8(846)335-67-12 или по электронной почте: sestra_talanta2023@mail.ru

*Организатором конкурса «Сестра таланта» является Самарская областная универсальная научная библиотека.