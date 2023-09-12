Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области полицейские проводят профилактические встречи в школах
В Самарской области полицейские проводят профилактические встречи в школах
В Самарской области произошли новые изменения в расписании электричек.
В Самарской области произошли изменения в расписании электричек
Самарская областная библиотека приглашает на открытие выставки молодых самарских художников
Самарская областная библиотека приглашает на открытие выставки молодых самарских художников
Путин призвал договориться с бизнесом, чтобы оставить его в РФ
Когда в Самаре проще всего заказать такси?
Когда в Самаре проще всего заказать такси?
Шесть с половиной лет лишения свободы получила закладчица героина из Сызрани
Шесть с половиной лет лишения свободы получила закладчица героина из Сызрани
В самарском Росреестре зажглись новые «звезды»
В самарском Росреестре зажглись новые «звезды»
ДОМ.РФ реализует землю под строительство более 50 тыс. кв. м жилья в Самаре
ДОМ.РФ реализует землю под строительство более 50 тыс. кв. м жилья в Самаре
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.51
-1.41
EUR 103.53
-1.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходит Всероссийский форум «Вектор самарской науки»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская областная библиотека приглашает на открытие выставки молодых самарских художников

12 сентября 2023 12:54
56
Самарская областная библиотека приглашает на открытие выставки молодых самарских художников

«Открытое пространство» областной библиотеки станет пространством для экспериментов молодых творцов. Мы увидим три оригинальных творческих метода, три разных взгляда на абстракционизм от Дарьи Первовой, Дарьи Толмосовой и Аллы Кандаловой на выставке «Многоточие…».

«Несмотря на ощутимые различия, есть одна общая черта, которая объединяет авторов, – это любовь к свободе от тривиальности, – рассказывают кураторы выставки. – Многоточие – символ развития жизни идеи за границами, очерченными её автором, поэтому объединённая выставка работ трёх художниц, Дарьи Первовой, Дарьи Толмосовой и Аллы Кандаловой, чья творческая мысль отдана во власть абстрактной живописи, и получила такое название – «Многоточие...».

Сегодня само понятие «абстракционизм» можно легко проассоциировать с многоточием, продолжающим идеи Василия Кандинского, Пита Мондриана, Джексона Поллока и других величайших авангардистов недавнего прошлого. В ХХ веке их взгляды на изобразительное искусство воспринимались как революционные и до крайности радикальные, сейчас их полотна – такая же привычная часть мирового художественного наследия, как барокко, классицизм и реализм, поэтому сказать своё собственное слово в сфере абстрактной живописи довольно непросто, но истинного художника не остановишь.

Выставка «Многоточие…», по замыслу ее кураторов, – прекрасный пример того, как живость фантазии и душевный непокой по-настоящему увлечённых этой эстетикой творческих натур позволяют преодолеть барьеры стереотипов и обратить внимание ценителей абстрактной живописи на новые рубежи её развития. 

Открытие выставки «Многоточие» состоится 14 сентября в 17:30 в локации «Открытое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки, по адресу пр. Ленина, 14а, холл второго этажа. Вход свободный.

Выставка будет работать до 15 октября, время посещения – по графику работы областной библиотеки. 12+

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области произошли новые изменения в расписании электричек.
12 сентября 2023  13:01
В Самарской области произошли изменения в расписании электричек
8
В Самаре прошел этнофестиваль «Наследие народов»
11 сентября 2023  12:12
В Самаре прошел этнофестиваль «Наследие народов»
370
Самарцы отпраздновали 437-летие областной столицы
11 сентября 2023  11:36
Самарцы отпраздновали 437-летие областной столицы
396
По итогам обработки 98,70% бюллетеней на выборах губернатора побеждает Дмитрий Азаро
11 сентября 2023  10:05
По итогам обработки 98,70% бюллетеней на выборах губернатора Самарской области побеждает Дмитрий Азаров
1895
В Самаре празднуют День города: ФОТО
10 сентября 2023  17:53
В Самаре празднуют День города: ФОТО
774
Весь список