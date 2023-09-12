Самарская областная библиотека приглашает на открытие выставки молодых самарских художников

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«Открытое пространство» областной библиотеки станет пространством для экспериментов молодых творцов. Мы увидим три оригинальных творческих метода, три разных взгляда на абстракционизм от Дарьи Первовой, Дарьи Толмосовой и Аллы Кандаловой на выставке «Многоточие…».

«Несмотря на ощутимые различия, есть одна общая черта, которая объединяет авторов, – это любовь к свободе от тривиальности, – рассказывают кураторы выставки. – Многоточие – символ развития жизни идеи за границами, очерченными её автором, поэтому объединённая выставка работ трёх художниц, Дарьи Первовой, Дарьи Толмосовой и Аллы Кандаловой, чья творческая мысль отдана во власть абстрактной живописи, и получила такое название – «Многоточие...».

Сегодня само понятие «абстракционизм» можно легко проассоциировать с многоточием, продолжающим идеи Василия Кандинского, Пита Мондриана, Джексона Поллока и других величайших авангардистов недавнего прошлого. В ХХ веке их взгляды на изобразительное искусство воспринимались как революционные и до крайности радикальные, сейчас их полотна – такая же привычная часть мирового художественного наследия, как барокко, классицизм и реализм, поэтому сказать своё собственное слово в сфере абстрактной живописи довольно непросто, но истинного художника не остановишь.

Выставка «Многоточие…», по замыслу ее кураторов, – прекрасный пример того, как живость фантазии и душевный непокой по-настоящему увлечённых этой эстетикой творческих натур позволяют преодолеть барьеры стереотипов и обратить внимание ценителей абстрактной живописи на новые рубежи её развития.

Открытие выставки «Многоточие» состоится 14 сентября в 17:30 в локации «Открытое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки, по адресу пр. Ленина, 14а, холл второго этажа. Вход свободный.

Выставка будет работать до 15 октября, время посещения – по графику работы областной библиотеки. 12+