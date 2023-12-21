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Самарская областная библиотека приглашает на открытие новой выставки в отдел редких книг

21 декабря 2023 11:59
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Самарская областная библиотека приглашает на открытие новой выставки в отдел редких книг

26 декабря 2023 года в выставочном пространстве отдела редких книг Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) откроется комплексная выставка «Большой театр в Куйбышеве: 1941–1943. Афиши спектаклей и концертов», посвященная творческой деятельности артистов Большого театра, эвакуированных в областную столицу в годы Великой Отечественной войны.

В преддверии грядущего 250-летия Государственного академического Большого театра России, которое состоится в 2026 году, по инициативе президента Российской Федерации по всей стране проводятся тематические культурные мероприятия. СОУНБ также не осталась в стороне и приглашает жителей Самары на экспозицию, которая приоткроет важную страницу в истории музыкальной культуры военного Куйбышева, – о работе Большого театра СССР.

Посетители выставки смогут увидеть десятки подлинных афиш концертов и спектаклей тех лет, которые позволяют воссоздать театральную и концертную жизнь тылового города. Кроме того, гости библиотеки также познакомятся с редкими печатными изданиями о Большом театре, узнают о его деятельности в эвакуации и о работавших в нем знаменитых артистах и музыкантах, рассказы о которых можно будет найти как в сохранившихся воспоминаниях очевидцев, так и в современных исследованиях, представленных в экспозиции. 

Известно, что именно в Куйбышеве в годы войны была написана и впервые исполнена знаменитая 7-я («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича. Как это событие встретила запасная столица? Ответы на этот и другие любопытные вопросы по теме читатели смогут найти, ознакомившись с материалами комплексной выставки, которая продлится в СОУНБ до 22 марта 2024 года.

26 декабря 2023 года в 16:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел редких книг (1 этаж).

Время работы выставки с 26 декабря 2023 года по 22 марта 2024 года.

Вход свободный!

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Теги: Мероприятия

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