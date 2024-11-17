Самарская филармония: программа «Волшебное кольцо» по поморским сказам Бориса Шергина

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Волшебный мир русской культуры и её традиций в необычном синтезе звучания симфонического оркестра и этно-джазового вокала. В текстах сказов Шергина обилие цитат и фольклора - пословицы, поговорки, отрывки из былин, причитаний, небывальщин и лирических песен. (6+)

Программа позволяет окунуться в волшебный мир русской культуры, с её традициями и обычаями. Текст представит актер театра и кино, непревзойденный мастер дубляжа, народный артист РФ Вадим Андреев, чей голос мы знаем по фильмам «Гарри Поттер», «Властелин Колец», «Такси», «Гринч», «Пятый элемент» и чьим голосом «говорят» в фильмах Брюс Уиллис, Джонни Депп и д.р.



23 ноября Академический симфонический оркестр Самарской филармонии выступит под руководством дирижера театра «Новая опера», лауреата национальной театральной премии «Золотая маска» Дмитрия Волосникова. В концерте заняты две молодые этнопевицы Иустина Бутрова и Маша Владимирская.



Помимо музыки Дмитрия Шостаковича и Юрия Буцко будет исполнена музыка Сергея Филатова (основателя проекта «ЭтноСфера»), ученика Эдуарда Артемьева.



Сделать текст удобным для восприятия слушателя и нанизать его на определенный темпоритм и стиль поможет мультиинструменталист, солист — саксофонист Дмитрий Сарасек (саксофон сопрано, альт, тенор), музыкант Кремлёвского государственного духового оркестра, постоянный участник концертных программ Юрия Башмета, лауреат российских и международных конкурсов.



Проект позволит зрителям окунуться в волшебный мир русской культуры, с её традициями и обычаями. Музыка, звучащая в проекте, будет звучать впервые. Спектакль в равной степени будет интересен и взрослым, и детям.

Фото: минкульт СО