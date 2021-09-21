Самарчанка стала номинантом литературной премии имени Корнея Чуковского

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Писательница из Самары, подавшая заявку на ежегодный литературный конкурс имени Корнея Чуковского, попала в длинный список номинантов.

Виктория Ледерман отправила на конкурс своё произведение «Василькин Д. Седьмой отряд», которое будет претендовать на победу в номинации «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет».

Всего в лонг-лист попали 54 участника, среди них жители городов России, а также Мюнхена и Бостона. Организаторы обработали около 680 заявок – помимо Москвы, больше всего их прислали из Иркутской области и Краснодарского края.

Конкурсанты отправляли работы в номинациях «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет», «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет», «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до 7 лет», «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от 8 до 12 лет», «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до 7 лет», «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от 8 до 12 лет».

Победителей седьмой номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей» выберут в голосовании проекта «Активный гражданин», которое продлится с 20 октября по 5 ноября. Такое голосование на платформе проводят уже второй год подряд. Шорт-лист премии огласят 20 октября.

Самыми востребованными стали номинации: ««Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет» и «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до 7 лет».

В состав жюри вошли известные литературные деятели: российский поэт, драматург и детский писатель Андрей Усачев, российская поэтесса, переводчица поэзии, автор книг для детей Марина Бородицкая, российская детская писательница, поэтесса Галина Дядина, российский поэт, прозаик, автор произведений для детей Сергей Махотин, российский поэт, эссеист, переводчик поэзии, лауреат Государственной премии Российской Федерации по литературе Григорий Кружков.