Самара стала третьим городом, где был представлен проект «Дунаевские. Двойной портрет»

152

На сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялся показ джукбокс-мюзикла «Дунаевские. Двойной портрет». На сцену вышли народный артист России Дмитрий Харатьян, заслуженная артистка России Нонна Гришаева и звезды столичных мюзиклов. Мероприятие было реализовано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК Росконцерт.

Премьера проекта «Дунаевские. Двойной портрет» состоялась 4 февраля 2025 года в Московском театре оперетты, оставив яркий след в памяти публики. 17 сентября в рамках VI Международного Фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» его сыграли на сцене Самарского академического театра оперы и балета. Фестиваль, который в эти дни проходит в Самаре и Тольятти, представляет многообразие жанров композиторской деятельности Дмитрия Шостаковича и широту диапазона современного искусства. Безусловно, эта палитра была бы не полной без творческого наследия Исаака Дунаевского, которое включает в себя множество советских песен, музыку более чем к 60 фильмам и спектаклям, 12 оперетт, 4 балета. Его сын Максим Дунаевский – автор почти двух десятков мюзиклов и музыкальных спектаклей, ряда симфонических и камерных произведений, музыки к многочисленным фильмам и мультфильмам, а также популярных песен. Для композитора джукбокс-мюзикл стал своего рода творческим мостиком, соединившим прошлое и будущее, старшее и молодое поколение. «Мое творчество я посвятил молодости – сказал Максим Дунаевский, - Без преувеличения могу сказать, что когда пишу новую песню, я всегда мысленно адресую ее нашей молодежи».

Завершающим мероприятием в гастрольном плане этого года станет показ джукбокс-мюзикла в Санкт-Петербурге, который состоится 23 ноября 2025 года в БКЗ «Октябрьский» в рамках Национального фестиваля «Музыкальное сердце театра». В вечере примут участие Маким Дунаевский, Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Иван Ожогин, Наталия Быстрова, Дарья Январина, Юлия Дякина, Ангелина Сергеева, Ростислав Колпаков, Эмиль Салес, Константин Китанин, а также другие звезды столичных мюзиклов.

Это мероприятие станет ярким аккордом, венчающим афишу фестиваля, которая собрала лучшие спектакли ведущих музыкальных и драматических театров России. Всего запланировано восемь показов джукбокс-мюзикла «Дунаевские. Двойной портрет» в различных регионах страны.