Такие мероприятия способствуют не только культурному обогащению, но и моральной поддержке, создавая атмосферу единства и взаимопомощи.
Первый выездной кинопоказ фильма "9 секунд" прошел в клубе при военном госпитале посёлка Рощинский
Владимир Путин поручил Правительству разработать план поэтапного перемещения офисов госкомпаний из Москвы в регионы.
Самара названа одним из самых перспективных городов для переезда госкомпаний из Москвы
В номинации «Лучшее знание правил дорожного движения».
Водитель из Самары вошла в десятку лидеров  на всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая – 2025»
На Международном форуме ОЭЗ-2025 в Нижнем Новгороде подвели итоги III Рейтинга устойчивого развития (ESG) особых экономических зон.
ОЭЗ «Тольятти» стала лучшей в специальной номинации «Высокий уровень социальной политики»
После выхода на пенсию он был приглашён на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.
 «Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился врач-терапевт Сергей Кузовенков
Будьте внимательны и осторожны!
23 сентября в регионе ожидается жара +30 +32 С, местами усиление ветра
С 19 по 21 сентября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные
XXVII Поволжская агропромышленная выставка, прошедшая 19-20 сентября в поселке Усть-Кинельский, завершилась большим успехом.
Более 53 тысяч жителей и гостей губернии посетили Поволжскую агропромышленную выставку
Самара стала третьим городом, где был представлен проект «Дунаевские. Двойной портрет»

22 сентября 2025 13:59
152
Самара стала третьим городом, где был представлен проект «Дунаевские. Двойной портрет»

На сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялся показ джукбокс-мюзикла «Дунаевские. Двойной портрет». На сцену вышли народный артист России Дмитрий Харатьян, заслуженная артистка России Нонна Гришаева и звезды столичных мюзиклов. Мероприятие было реализовано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК Росконцерт.

Премьера проекта «Дунаевские. Двойной портрет» состоялась 4 февраля 2025 года в Московском театре оперетты, оставив яркий след в памяти публики. 17 сентября в рамках VI Международного Фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» его сыграли на сцене Самарского академического театра оперы и балета. Фестиваль, который в эти дни проходит в Самаре и Тольятти, представляет многообразие жанров композиторской деятельности Дмитрия Шостаковича и широту диапазона современного искусства. Безусловно, эта палитра была бы не полной без творческого наследия Исаака Дунаевского, которое включает в себя множество советских песен, музыку более чем к 60 фильмам и спектаклям, 12 оперетт, 4 балета. Его сын Максим Дунаевский – автор почти двух десятков мюзиклов и музыкальных спектаклей, ряда симфонических и камерных произведений, музыки к многочисленным фильмам и мультфильмам, а также популярных песен. Для композитора джукбокс-мюзикл стал своего рода творческим мостиком, соединившим прошлое и будущее, старшее и молодое поколение. «Мое творчество я посвятил молодости – сказал Максим Дунаевский, - Без преувеличения могу сказать, что когда пишу новую песню, я всегда мысленно адресую ее нашей молодежи».

     Завершающим мероприятием в гастрольном плане этого года станет показ джукбокс-мюзикла в Санкт-Петербурге, который состоится 23 ноября 2025 года в БКЗ «Октябрьский»  в рамках Национального фестиваля «Музыкальное сердце театра». В вечере примут участие Маким Дунаевский, Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Иван Ожогин, Наталия Быстрова, Дарья Январина, Юлия Дякина, Ангелина Сергеева, Ростислав Колпаков, Эмиль Салес, Константин Китанин, а также другие звезды столичных мюзиклов.

 Это мероприятие станет ярким аккордом, венчающим афишу фестиваля, которая собрала лучшие спектакли ведущих музыкальных и драматических театров России. Всего запланировано восемь показов джукбокс-мюзикла «Дунаевские. Двойной портрет» в различных регионах страны.

