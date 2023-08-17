Самара примет IV Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»

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На сцену выйдут лауреаты фестиваля — инклюзивные коллективы из Уфы, Ижевска, Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и не только. Показы пройдут в онлайн и офлайн форматах с 20 по 22 августа на площадках театра «СамАрт» и МКТК «Дирижабль».

Зрители увидят постановки удивительной эстетики и художественного наполнения с участием «особых» артистов самых разных возрастов. За всеми работами стоят огромный труд и любовь к театру и к людям.

Откроется событие спектаклем с элементами пластики по мотивам башкирского фольклора «Семь чудес Курая» от театра-студии «Без маски» (г. Уфа). Его участники — «солнечные» артисты.

В дни фестиваля развернется очный этап образовательной программы для руководителей инклюзивных театров страны в лабораторном формате. Тренеры и спикеры образовательной программы поделятся опытом создания инклюзивных спектаклей и работы с «особыми» артистами.

Завершится фестиваль показом спектакля-концерта «О тебе» флагманского российского коллектива — театра неслышащих актеров «Недослов».

Проект реализуется при поддержке Правительства Самарской области и лично губернатора региона Дмитрия Азарова вновь на базе и с привлечением ресурсов Самарского государственного института культуры.

Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться по телефону в Самаре: 333-25-32.

Фото: минкульт СО