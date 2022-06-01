Самара готовится встречать «САМ.ФЕСТ».

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Грандиозное событие займет стадион «Солидарность Арена» на целых 2 дня. Зрителей ждут выступления молодых артистов со всей страны и хедлайнеров — от Вячеслава Бутусова до группы The Hatters. Но развлекать зрителей будут не только концертной программой.

О том, что в Самаре появится новый масштабный фестиваль, стало известно осенью 2021 года. Подарить жителям города большой музыкальный праздник предложили в региональном правительстве. Мероприятие, которое объединит в себе лучшие традиции так полюбившегося зрителю «Рока над Волгой», станет музыкальным событием всероссийского масштаба, пишет 63.ру.

Главная миссия фестиваля — поиск, мотивация и продвижение молодых исполнителей по всей России, реальный шанс для фрешменов. «САМ.ФЕСТ» с самого начала задумывался как площадка для поддержки начинающих авторов-исполнителей. Принять в нем участие мог каждый артист, который поет композиции собственного сочинения. Для этого требовалось лишь подать заявку на сайте конкурса до 3 апреля 2022 года.

Вновь Самарский регион рад принимать гостей из всех уголков страны, а также из дружественных стран на всероссийский фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ». Проект одержал победу в конкурентной борьбе, получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив и будет реализован в Самаре, — отметил губернатор Дмитрий Азаров. — Отрадно, что такое масштабное событие состоится на нашей самарской земле, которая славится своими богатыми культурными традициями. Я уверен, фестиваль станет новой перспективной площадкой для самореализации и объединения талантливых авторов и, конечно, настоящим праздником для всех жителей и гостей нашего гостеприимного региона.

Как сообщили организаторы фестиваля, жюри проекта уже выбрало 10 финалистов.



— Итоги подвели на минувших выходных. В десятку лучших вошли участники из Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы, Перми, Хабаровска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Сургута. Есть даже одна участница из Казахстана. Самару представит группа TRAMONTANA. Как распределится очередность выступлений между претендентами, решит жребий. Имя артиста, который станет победителем фестиваля и получит возможность записать и выпустить свой мини-альбом под кураторством лидеров музыкальной индустрии, станет известно 12 июня после выступления всех финалистов, — рассказали 63.RU в концертном агентстве NCA.

Масштабный конкурс для авторов и исполнителей собственных песен фестиваля «САМ.ФЕСТ» стартовал 17 января 2020 года. За это время организаторы получили более 700 заявок от музыкантов различных жанров и направлений. Главным условием отбора было лишь одно правило: композиция должна быть написана самим исполнителем или участниками его музыкальной группы.

Составленный кураторами конкурса шорт-лист представили слушателям для народного голосования. А после жюри фестиваля отобрало 10 финалистов, которые и выступят на сцене «САМ.ФЕСТа» 11 и 12 июня. В итоговый список победителей вошли: Веснушка, Гульнара Байгузина, БАЛАКИРЬ, группа «Инкогнито», группа «Двадцать», Яна Антропова, Алексей Занин, Advinke, Роза Карим и TRAMONTANA!

Известно, что в каждый день фестиваля — 11 и 12 июня — выступят по пять финалистов. Их номера будут чередоваться с выступлениями хедлайнеров. Это 8 разноплановых артистов, которые, в соответствии с идей фестиваля, также исполняют авторские песни.

В первый день «САМ.ФЕСТа» концертная программа стартует в 14:00. Вместе с конкурсантами на сцену выйдут:

· рок-группа The Hatters;

· певец Slava Marlow;

· поп-группа IOWA;

· рок-музыкант, лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.

Второй день фестиваля начнется в 13:00. Кроме молодых талантов, перед зрителями выступят:

· рок-музыкант Вячеслав Бутусов;

· самарская инди-группа VLNY;

· автор-исполнитель Олег Митяев;

· группа ARTEMIEV.

Последовательность выступления артистов держат в секрете, чтобы зрители застали максимум исполнителей, как молодых артистов, так и состоявшихся звезд. И хотя концертная программа на сцене будет довольно плотной, организаторы позаботились и о работе других площадок, чтобы каждый зритель нашел чем себя занять. Они будут доступны на протяжении всего фестиваля.

На стадионе развернут большую спортивную зону. Активности предусмотрели на любой возраст и уровень физподготовки. Все желающие смогут посостязаться в армрестлинге и фехтовании на тямбрах — специальных пластиковых мячах со смягчением. При этом получить мастер-класс от профессионалов: опытные спортсмены помогут гостям фестиваля отточить навык броска на площадке для бадминтона и точность удара на поле для мини-гольфа.

Попасть в десятку на фестивале посчастливится не только лучшим музыкантам, но и метким стрелкам — для них на стадионе будет работать лазерный тир. А на площадке ГТО намерены установить рекорды по рывку гири и отжиманию. Но главным спортивным событием «САМ.ФЕСТа», по словам организаторов, станет турнир по уличному баскетболу 3х3. Состязание пройдет на профессиональном паркете и оборудовании, к участию приглашают команды юношей и девушек 2007–2008 года рождения, а также 2009-го и младше. Рекордсмены ГТО и победители турнира не только получат призы, но и сделают фото с хедлайнерами сцены.

Спорт и техника объединятся на тематических выставках. Так, региональная федерация авиамодельного спорта покажет свой лучший арсенал и проведет мастер-классы по изготовлению и запуску моделей самолетов. А на площадке тольяттинского спортклуба «МегаЛада» пройдет выставка уникальных мотоциклов и консультации инструкторов.

На «САМ.ФЕСТе» будет работать несколько семейных и детских площадок. Например, Министерство образования и науки Самарской области запустит на стадионе «Экологический калейдоскоп». Здесь ребята и их родители займутся флористикой и посетят лабораторию, где можно будет рассмотреть строение растений и животных.



Для самых творческих пройдут мастер-классы по квиллингу, лепке из полимерной глины и оригами — поделку можно будет оставить себе на память о фестивале. А для самых осторожных и бдительных — обучение ПДД. Для этого на «САМ.ФЕСТ» привезут мобильный комплекс «Лаборатория безопасности». А еще — передвижной технопарк «Мобильный кванториум» — здесь ребята увидят, как работают квадрокоптеры, 3D-принтеры и другие современные гаджеты в сфере IT, дизайна и даже дополненной реальности.

К спорту юные зрители тоже приобщатся: для детей и взрослых проведут веселые старты, эстафеты, подвижные и настольные игры на площадке «Мама, папа, я — спортивная семья». На протяжении всей программы будет работать специальная детская зона с конкурсами, музыкой и аниматорами.

Уже известно, что на мероприятие будет бесплатный вход. Но получить билет всё же придется, причем сделать это лучше заранее — количество мест на стадионе ограничено. Оформить его можно онлайн на сайте фестиваля samfest.ru или сайте билетного оператора smr.kassir.ru. Также получить билеты можно в городских кассах KASSIR.RU.

Добраться на стадион можно будет на специально предназначенных шаттлах. График и маршрут движения организаторы объявят уже в ближайшее время — следите за анонсом на 63.RU. Зато уже сейчас известно, что перекусить во время фестиваля можно будет на фуд-корте, а еще — закупиться на ярмарках.