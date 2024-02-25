С 29 февраля по 6 марта в кинотеатре Самары - новое кино Италии!

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Кинотеатр «Художественный» продолжает показ программ самых актуальных международный кинофестивалей!



Юбилейный, 10-й по счёту российско-итальянский кинофестиваль RIFF — это манифестация исцеляющей силы искусства. В новой программе представлены 16 фильмов разных жанров и тематик, которые участвовали во многих европейских и международных кинофестивалях включая Венецианский кинофестиваль. Зрителей ждут новые роли Пьерфранческо Фавино, Нанни Моретти, Катрин Денев, Орнеллы Мути, Марко Джаллини, Алессандро Гассманна, Лауры Моранте и других звезд итальянского и мирового кино.



Расписание кинофестиваля RIFF:



