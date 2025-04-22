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Русский оркестр Тольяттинской филармонии выступит вместе с юными музыкантами города в программе «Ступени мастерства»

22 апреля 2025 17:37
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Это многолетняя традиция профессиональных музыкантов поддерживать своих будущих коллег по цеху и предоставлять главную музыкальную сцену города одаренным молодым исполнителям, ученикам музыкальных школ и студентам Тольяттинского колледжа имени Родиона Шед

26 апреля Русский оркестр Тольяттинской филармонии под управлением Василия Кормишина выступит вместе с юными музыкантами города в программе «Ступени мастерства».  6+

Это многолетняя традиция профессиональных музыкантов поддерживать своих будущих коллег по цеху и предоставлять главную музыкальную сцену города одаренным молодым исполнителям, ученикам музыкальных школ и студентам Тольяттинского колледжа имени Родиона Шедрина.

В этом формате из года в год с ними работают все три филармонических оркестра – Симфонический, Русский и Джаз-оркестр. С ними ребята делают свои первые шаги в качестве солистов оркестровых коллективов.

В нынешнем концерте с Русским оркестром выступят ученица школы имени М. Балакирева Зара Акопян, ансамбль домристов «Калинка» из школы «Гармония», баянист из Детской школы искусств Центрального района Андрей Зевакин, представитель Тольяттинского колледжа искусств домрист Макар Воробьев, балалаечник Егор Панферов из музыкальной школы №4 и другие юные музыканты. Сыграть с командой Василия Кормишина для них - большая школа и серьезное испытание.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Мероприятия Тольятти

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