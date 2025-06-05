Пушкин – наше всё: 6 июня в России отмечается День русского языка

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6 июня в России отмечается День русского языка, и эта дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1799 году родился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Его творчество - символ богатства и величия русского языка, а праздник объединяет всех, кто ценит и уважает наше литературное наследие и нашу культуру.

В этот день проводятся различные мероприятия: литературные чтения, конкурсы, встречи, посвящённые творчеству Пушкина. Учреждения культуры Самарской области подготовили обширную программу празднования.



5 июня в 19:00 Самарская областная библиотека для молодежи проведет акцию «Декламируй!» - выразительное чтение произведений А.С. Пушкина, отрывков прозы или стихотворений. Все желающие, в том числе волонтеры культуры и молодые читатели библиотеки, декламируют любимые произведения поэта.



5 и 6 июня в 19:00 в Самарском театре оперы и балета будет показана театрализованная фантазия «Метель» - прочтение знаменитой повести Александра Сергеевича Пушкина, исполнение музыки Георгия Васильевича Свиридова, написанной им к кинофильму «Метель», а также романсов на стихи поэта.



Музей Алабина 6 июня проведет мероприятие «Нейросеть - за Пушкина!», участники которого смогут проверить свои знания в области старинных слов, озвучке текста, а также поучаствовать в ритм-квизе.



Самарская областная научная библиотека и самарский театр «Город» 6 июня в 10:00 приглашают юных жителей города послушать чтение стихов А.С. Пушкина и отрывков из его сказок, а также узнать о традиционном русском быте на встрече «Давайте Пушкина читать!».

В 11:00 в библиотеке пройдет открытое занятие по русскому языку в игровой форме: участники встречи поделятся на две команды и вместе смогут проверить свои знания в игре «Великий и Могучий».

В 18:00 библиотека приглашает посетить литературно-музыкальный салон «Элегия». Музыка и танцы, которые будут исполняться в этот вечер, позволят гостям мероприятия погрузиться в атмосферу пушкинской эпохи с её изысканной культурой.



6 июня в 10:30 Самарская областная детская библиотека начнет программу, посвященную празднику. В программе: литературная-творческая игра по сказкам А.С. Пушкина, творческий мастер-класс по созданию миниатюрной книги по сказкам писателя «У Лукоморья дуб зеленый…».



6 июня в 12:00 Пушкинское общество приглашает в сквер им. Пушкина, где состоится возложение цветов к памятнику поэта.



В 13:00 в Самарском зоопарке посетителей встретят сказочные герои произведений и сам поэт. Дети, пришедшие на праздник в костюмах персонажей любимых сказок получат призы. Гости смогут принять участие в веселых конкурсах и увлекательных викторинах о сказочных героях и в мастер-классе по изготовлению открыток по мотивам сказок Пушкина.



6 июня в 16.00 Музей Эльдара Рязанова приглашает на лекцию ко дню рождения Александра Пушкина. Гостей ждет увлекательное путешествие в эпоху А.С. Пушкина, где они узнают о различных аспектах повседневной жизни русского дворянства: от особенностей столичной и провинциальной жизни до досуга и развлечений. Спикер: Ирина Янцен —историк, старший научный сотрудник музея.

Фото: минкульт СО