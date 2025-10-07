При полном аншлаге в Свердловской филармонии прошел концерт симфонического оркестра Самарской филармонии

185

4 октября при полном аншлаге в рамках VIII Симфонического форума России в Большом зале Свердловской филармонии прошел концерт Академического симфонического оркестра Самарской филармонии.

Коллектив под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Дениса Власенко представил яркую программу: Девятая симфония Д.Д. Шостаковича и Пятая симфония П.И. Чайковского.

Маэстро Денис Власенко отмечает: «Сегодня мы выступаем в этом красивом и легендарном зале Свердловской филармонии. Для нас большая честь быть участниками симфонического форума. Мы выбрали две сложнейшие симфонии. Надеюсь, что наш дебют на форуме и в этом зале будет успешным! Знаем, что публика очень тёплая. И сегодняшний вечер станет важным историческим фактом в жизни симфонического оркестра Самарской филармонии».

Логичный итог вечера - публика приняла выступление Самарского симфонического оркестра с подлинным восторгом: бурные аплодисменты заполнили зал, бОльшая часть зрителей встала на поддержку музыкантов, а тёплые улыбки и искренняя благодарность дополнялись громкими овациями.

Финальные аккорды «бисов» объединили зал в единое мгновение радости и восхищения — слушатели уходили с ощущением, что музыка была не просто услышана, а прожита вместе с оркестром.

Фото предоставлены Свердловской филармонией/ Самарская филармония