Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с художественным руководителем Шостакович Опера Балет Евгением Хохловым

20 октября в Сухуме Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижёр Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, в составе делегация членов жюри и экспертов второго этапа IV Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба удостоен чести быть принятым Президентом Республики Абхазия Бадрой Гунба.

Президент, обратившись к Евгению Хохлову, подчеркнул значимость развития культурных связей между народами и просил передать Губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву предложение о расширении сотрудничества в развитии культурных связей наших регионов.

Бадра Гунба рассказал, что сам долгое время работал в Саратовской области, Поволжье для него регион очень близкий, и он будет рад, если творческие коллективы Самарской области будут чаще приезжать в Абхазию.

В ответном слове Евгений Хохлов заверил, что обязательно передаст Вячеславу Федорищеву пожелания Президента Абхазии и уверен, что глава региона откликнется на них.

Фото и видеоматериалы предоставлены пресс-службой Президента Республики Абхазия.