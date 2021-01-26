Презентация Семейного лектория состоится в Самаре

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«Семейный лекторий Детской картинной галереи» – универсальная площадка, которая предлагает лекции для детей и взрослых по истории и краеведению, изобразительному искусству, детскому художественному творчеству.

29 января музей знакомит посетителей с новым циклом «Исторические субботы».

Лекции и экскурсии по краеведению проводятся в музее уже пятый год. Лектор – заведующий отделом музея, историк, сертифицированный экскурсовод Александр Житков. В основе каждой лекции – вдумчивая исследовательская работа с архивными материалами, с воспоминаниями участников событий, с научными и периодическими изданиями. Лекторий ориентирован на самые разные интересы и запросы слушателей, учитывает особенности восприятия исторического материала детьми, предусмотрены «взрослый» и «детский» варианты подачи содержания.

Еженедельный лекторий о старой Самаре для детей и взрослых постоянно совершенствуется, тема, если и остается в списке, то всякий раз дополняется новым и небанальным. Так, благодаря Александру Житкову самарцы узнали, каким мог бы быть город, если бы реализовались все проекты его застройки, как в городе развивался общественный транспорт и появилось метро, какие «планы на выходные» были у жителей столицы губернии, когда в городе открылись первые кинотеатры и что значат маскароны на фасадах самарских особняков... Сегодня в «копилке» лектория 27 краеведческих и 9 общеисторических тем по истории государства и города. В поддержку школьного курса «История самарского края» (4, 6-7 классы) разработан курс лекций, дополняющих и расширяющих школьную программу.

С весны до осени лекторий перемещается на улицы города. Современные дети знают и представляют городское пространство в виде дома, двора и дороги в детский сад или школу. Городской квартал для них – уже большой и сложный мир, поэтому отличный вариант – летняя пешеходная экскурсия. Яркие образы и незабываемые впечатления дает детям даже небольшое путешествие по старым улицам. И взрослые слушатели в теплое время года тоже предпочитают пешеходные прогулки, они пользуются большой популярностью.

Отдельный бонус слушателям – абонемент лектория, который предлагает на выбор удобный и комфортный режим посещения. Программа абонемента рассчитана на весь 2021 год и включает 16 лекций и 7 экскурсий.

На презентации 29 января среди участников будут разыграны подарочные абонементы лектория. Счастливый обладатель такого абонемента сможет выбрать любой «набор» тем лекций и экскурсий. Можно будет приобрести и льготные абонементы разных номинаций. Александр Житков подведет итоги интернет-викторины, прошедшей на странице музея ВКонтакте. Темы вопросов касались истории Самары и Куйбышева. Активных участников и победителей ждут призы.

Презентация состоится 29 января, начало в 16.00

По адресу: ул. Куйбышева, 139 (Детская картинная галерея)

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