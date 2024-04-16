Премьера в Самарском театре драмы: «Герой нашего времени»

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19, 20 и 21 апреля на исторической сцене Самарского театра драмы им. М. Горького пройдут премьерные показы спектакля «Герой нашего времени» (16+).

Исследование человека и человечества глазами сверхчеловека Печорина составляет суть путешествия, в которое отправляет нас великий русский писатель Михаил Лермонтов.

Познав в раннем возрасте, подобно самому Лермонтову, все мотивации человеческих поступков, Печорин считывает их, как детскую книгу, легко предугадывая цель и результаты деяний других людей. Скука и предсказуемость, недальновидность и невысокость человеческих намерений составляют печаль Печорина, как и печаль лермонтовского Демона.

Как отметил режиссёр-постановщик — заслуженный артист Российской Федерации Александр Огарёв, авторский пессимизм, однако, не мешает быть Лермонтову захватывающим в описании страстей, интриг, влюблённостей, благородных и неблагородных чувств: «Даже война у него – лишь попутный красивый фон, на котором развивается человеческая комедия. Как и кавказские пейзажи, придающие всему действию мрачноватую, но обворожительную привлекательность».

Спектакль «Герой нашего времени» расскажет зрителям, кто же такой Печорин, почему ему «и скучно, и грустно», за что его все любят, а он — никого. Герой, который когда-то испытывал чувства, надеялся на счастье, любил, но всё потерял.

В постановке будет использовано новое световое оборудование, которое театр получил в рамках национального проекта «Культура»: на 37,5 млн. рублей приобретено 60 приборов разного типа для художественного освещения.

Инсценировка Анастасии Букреевой по роману Михаила Юрьевича Лермонтова; художник-постановщик, художник по костюмам, видеограф — Ирина Бринкус; художник по свету — Никита Черноусов; хореограф — Виктория Фитюнина.