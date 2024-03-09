Полина Гагарина заявила, что после концерта в «Лужниках» уйдет на "пенсию"

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Концерт российской эстрадной певицы Полины Гагариной в «Лужниках» в Москве, который пройдет 29 июня, станет итоговым выступлением в ее творческой карьере. Об этом артистка сообщила 8 марта журналистам перед большим концертом в Санкт-Петербурге, пишут "Известия".

«Важно сказать, что это будет некий итоговый концерт в моей творческой карьере. После чего я ухожу на «пенсию», — отметила она.

По словам певицы, после этого выступления концерты у нее будут проходить намного реже и в другом формате.

Гагарина добавила, что концерт в «Лужниках» она хочет сделать собирательным посланием к своим любимым зрителям, которых стало больше, подросли новые поколения слушателей.

Подготовку к шоу она назвала нервной, но с «самыми волшебными намерениями».

Фото: pxhere.com