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Певец, композитор, политический и общественный деятель Полад Бюльбюль оглы отмечает 80-летие. Его карьера была предопределена блестящим талантом и наследственностью, а музыка и сегодня составляет огромную часть его жизни.

В конце 80-х, будучи невероятно популярным, он вдруг решил уйти со сцены без прощальных туров и гастролей, вернулся в Баку. Сначала возглавил местную филармонию, потом стал министром культуры. Был на этой должности в самые сложные 90-е годы.

В 2006-м он снова вернулся в Москву уже в статусе посла Азербайджана. Был им до августа прошлого года, успешно совмещая дипломатическую работу с творческой, пишет Смотрим.

К юбилею Полада Бюльбюль оглы 6 февраля в 21:40 смотрите на телеканале "Россия-Культура" программу "Энигма".