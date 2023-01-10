«Писатель и время: проза и драматургия А.Н. Толстого»: в СОУНБ откроется выставка к 140-летию классика

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13 января в 14:00 в малом выставочном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14 а, 2 этаж) состоится открытие комплексной выставки изданий к 140-летию со дня рождения русского писателя А.Н. Толстого «Писатель и время: проза и драматургия А.Н. Толстого».

В январе вся литературная Россия отмечает 140 лет со дня рождения русского и советского писателя из рода графов Толстых – Алексея Николаевича Толстого. В Самаре мы широко отмечаем эту дату, поскольку классик мировой литературы родился в наших краях – в уездном городке Николаевске Самарской губернии (ныне это город Пугачев Саратовской области). Отцом будущего автора романов «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», трилогии «Хождение по мукам» был крупный землевладелец, граф Николай Александрович Толстой, а матерью — Александра Леонтьевна, урожденная Тургенева, двоюродная внучка декабриста Николая Тургенева и дальняя родственница писателя Ивана Тургенева. Детские годы будущего писателя прошли на хуторе Сосновка, недалеко от Самары (в настоящее время — пос. Павловка в Красноармейском районе губернии), Алексей Николаевич жил вместе с матерью в городе Сызрань, в Самаре окончил реальное училище.

В экспозиции «Писатель и время: проза и драматургия А.Н. Толстого» представлены уникальные прижизненные издания произведений писателя:

- дореволюционные - комедия «День битвы» (1915); период эмиграции - сборник рассказов «Китайские тени», Берлин (1922); написанные после возвращения - «Гадюка» (1934), «Детство Никиты» (1937), «Аэлита» (1938) и другие.

Отдел редких книг предоставил несколько выпусков серии «Библиотека красноармейца», выходившей в Военном издательстве Министерства обороны СССР (Воениздат) в годы Великой Отечественной войны, где были опубликованы патриотические рассказы Алексея Толстого.

Также можно познакомиться с книгами из отдела литературы на иностранных языках – это переводы сочинений «красного графа»: «Peter der Erste», «Ordeal», «The Garin death ray», «The lame prince», «The little gold key».

Очень интересна мемуарная литература и эпистолярное наследие писателя, здесь же можно будет подробнее узнать о киновоплощениях героев его произведений.

На открытии выставки будет присутствовать доктор филологических наук, профессор Самарского университета, почетный читатель СОУНБ Михаил Перепелкин. За последние два года Михаил Анатольевич выпустил две книги, посвященные творчеству классика. В 2021 г. вышла монография «Вокруг «Детства Никиты», Мир – слово – символ», где Михаил Перепелкин раскрыл много секретов, которые, как выяснилось, классик спрятал между строк. А уже в 2022-м появилась работа «Ходившие по мукам. Самарский код в трилогии А.Н. Толстого», где литературовед рассуждает о роли нашего края в масштабном произведении.

Также на этом событии можно будет услышать выступление известного Самарского краеведа, главного библиографа краеведческого отдела областной научной библиотеки Александра Завального. Александр Никифорович расскажет посетителям выставки об изданиях, раскрывающих страницы биографии Алексея Толстого, связанные с его пребыванием в разные годы в Самарской губернии.

Ознакомиться с экспозицией можно будет до 05 марта 2023 года, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ