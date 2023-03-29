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Первого апреля в Самаре стартует театральный фестиваль «Театральная весна Островского», посвященный 200-летнему юбилею великого русского писателя драматурга А.Н. Островского, сообщает пресс-служба театра "Самарская площадь".

Идея проведения театрального фестиваля спектаклей по пьесам А.Островского в Самаре - своевременна и актуальна. Прежде всего, фестиваль ставит задачи по популяризации русского национального театра, отечественной драматургии и конкретно творчества великого русского писателя и драматурга – Александра Островского, которому 12 апреля 2023 года исполняется 200 лет со дня рождения.

Александра Островского называют основоположником русского национального театра. Трудно переоценить его вклад в развитие и становление отечественного театра в России. Критик Иван Гончаров говорил: «Литературе Вы принесли в дар целую библиотеку художественных произведений, для сцены создали свой особый мир. Вы один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь».

Творчество выдающегося русского литератора Александра Островского оставило мощный след в развитии отечественного драматического театра. Его произведения до сегодняшнего дня составляют основу театрального репертуара России, а созданные им образы и типажи остаются актуальными и сейчас. Кроме неоценимого творческого наследия (Островский сочинил около пятидесяти пьес), Александр Николаевич вел серьезную общественную деятельность. Так, он многое сделал для защиты авторских прав драматургов. Работая в комиссии «для пересмотра законоположений по всем частям театрального управления», учреждённой в 1881 году при дирекции Императорских театров Российской империи, он добился многих преобразований, значительно улучшивших положение артистов. В 1874 году было образовано Общество русских драматических писателей и оперных композиторов, бессменным председателем которого Островский оставался до самой смерти.

И, конечно, в Год педагога и наставника, мы не можем не вспомнить, что Александр Николаевич Островский уделял большое внимание педагогической деятельности. Он разработал программу обучения для драматических классов. А в 1885 году Островский был назначен заведующим репертуарной частью московских театров и начальником театрального училища.

Организаторы фестиваля: Департамент по вопросам культуры и молодежной политики г.о. Самара и Самарское отделение СТД РФ

Участники: Театры Самарской губернии.

Зрители: учащиеся школ, студенты, горожане г.о. Самара.

Время проведения: с 1 по 27 апреля 2023 года.

Фото: пресс-служба театра "Самарская площадь"