Первая выставка в филиале Третьяковки в Самаре может открыться весной 2023 года

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Государственная Третьяковская галерея рассчитывает открыть первую выставку в своем отделении в Самаре весной или в начале лета 2023 года. Об этом в четверг сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова, передает ТАСС.

"Перед нами стоит амбициознейшая задача - открытие филиалов Третьяковской галереи, в первую очередь в Самаре. Мы планируем, что первая выставка откроется весной - в начале лета 2023 года, а затем в Калининграде и Владивостоке", - сказала она.

По мнению Трегуловой, присутствие в филиалах галереи ее длительных экспозиций, раскрывающих важнейшие этапы развития отечественного искусства, будет подчеркивать идентичность жителей этих регионов.

Филиал Третьяковской галереи в Самаре планируется открыть в 2022 году в здании фабрики-кухни, которое сейчас находится на реконструкции. Здание фабрики-кухни построили в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой и выполнено в виде серпа и молота. После постройки там размещался комбинат питания, затем торговые ряды. В 1990-х годах здание пришло в запустение, сейчас осуществляется его реставрация. Зданию присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

Фото из открытых источников