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Открылся новый театральный сезон фестиваля ПФО «Театральное Приволжье»

13 октября 2022 15:11
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Творческие театральные коллективы Самарской области приглашают принять участие.

12 октября стартовал региональный этап IV окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Творческие театральные коллективы Самарской области приглашают принять участие.

Традиционно театральный фестиваль будет проводиться для двух категорий участников: детские театральные коллективы (возраст 6-17 лет включительно) и молодежные театральные коллективы (возраст 18-35 лет включительно).

Ежегодно в Фестивале принимают участие порядка 400 театральных коллективов и 6 000 актеров. Традиционно он объединяет театральное сообщество всех регионов ПФО и способствует росту интереса к театральному искусству, развитию творческого потенциала.

В этом году конкурсанты смогут продемонстрировать зрителям самые различные виды и жанры театрального искусства – трагедии, комедии, фарсы, драмы, сторителлинг, фэнтези, литературную пластику, баллады. Особое сопереживание вызывают постановки молодежных театров о взрослении, о первой любви, о сложности становления и понимания себя и мира, о выстраивании взаимоотношений.

К традиционным номинациям («Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль») впервые добавились «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее художественное оформление».

Также в этом в этом году увеличился грантовый фонд фестиваля (1 место – 250 тыс. рублей, 2 место – 200 тыс. рублей, 3 место – 150 тыс. рублей). Лидеры заключительного этапа окружного Фестиваля – детская и молодежная студии – получат гранты на новые спектакли. Церемония закрытия, а также постановки театров-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.

Стоит отметить, что Самарская область на протяжении всех сезонов фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» держит высокую планку. В копилке региона лидерство в номинациях «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа»,  призовые места и включение театральных коллективов Самарской области в шорт-лист лучших постановок Приволжского федерального округа, а также заслуженные победы в дополнительных номинациях фестиваля «Конкурс афиш и плакатов». Добавим, что победители региональных этапов фестиваля ведут активную гастрольную деятельность. Так, вчера, в день старта IV окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича состоялся показа спектакля победителя  регионального этапа III сезона «Театрального Приволжья». Народный самодеятельный коллектив «Кинельский Экспериментальный Театр» играл спектакль «Зима».

Сроки проведения IV сезона Фестиваля «Театральное Приволжье» – региональный этап (сентябрь-декабрь 2022 года), окружной этап (январь-февраль 2023 года) и финальный этап (март-апрель 2023 года). В финал проекта пройдут 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа, поставленные молодежными и детскими театральными коллективами. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения лауреатов конкурса. Все театральные постановки, которые станут победителями регионального этапа и финалистами фестиваля, будут размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка «финалисты») и доступны для свободного просмотра.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

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