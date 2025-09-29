«Отец и дочь»: в Самарском художественном музее откроется выставка Виктора Панидова и Анны Сливковой 

109

2 октября в 18.00 в Самарском художественном музее откроется выставка Виктора Панидова и Анны Сливковой «Отец и дочь». 16+

Виктор Панидов – мастер станковой и книжной графики. Долгое время работал в Куйбышевском книжном издательстве, где иллюстрировал сочинения Т. Драйзера, И. Гете, А. Блока, В. Шекспира, Р. Стивенсона, которые выпускались трехсоттысячным тиражами. Его работа над сборником лирических произведений И. Гете была удостоена диплома II степени на Всероссийском конкурсе книги в 1983 году.

Виктор Панидов был настоящим мастером экслибриса. Более 200 книжных знаков было создано художником в технике ксилографии. Экслибрисы В. Панидова были отмечены дипломом Российской Ассоциации экслибриса на Всероссийском конгрессе экслибриса в Вологде в 2004 году.

Художник владел всеми техниками печатной графики и оригинальной графики: офорт (акватинта, мягкий лак, сухая игла) ксилография, линогравюра, а также пастель и акварель. На выставке представлены разные графические серии, пейзажи, портреты близких, а также книжная графика и экслибрисы.

Анна Сливкова - член Союза художников России. Член правления Самарского регионального отделения ВТОО «Союз художников России», главный научный сотрудник отдела музейной педагогики и детского творчества Самарского областного художественного музея. С 2003 года постоянный участник городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных выставок и пленэров. Работы находятся в Государственной картинной галерее г. Пензы, в Республиканском музее изобразительных искусств Марий Эл в г. Йошкар Ола, в Козьмодемьянском музейном комплексе, в Мордовском Республиканском музее изобразительных искусств им. Эрьзи, в Республиканском музее Чувашии г. Чебоксары и частных коллекциях России и за рубежом.

Первым учителем Анны был ее отец Виктор Панидов. Одна из картин, которую она написала в 2007 году, посвящена его памяти, где изображен уголок мастерской.

Во время учебы в Самарском педагогическом институте на кафедре изобразительного искусства, надо было учиться писать маслом. Видя неудачные попытки дочери овладеть этой техникой, отец пришел на помощь, предложив писать мастихином, а еще показал альбомы Ильи Машкова и Петра Кончаловского – знаменитых живописцев, экспериментаторов, мастеров объединения «Бубновый валет». С тех пор Анна пишет смело, свободно, на больших форматах создает жизнерадостные натюрморты и пейзажи. На выставке будет представлено картины, написанные по мотивам путешествий в Бухару и в Стамбул, а также натюрморты со снедью, посудой, цветами.

Анна много работает, пишет на пленэре, в мастерской, дает уроки, проводит мастер-классы, участвует в выставках, но до сих работая над картиной, она думает: «а что бы сказал папа?». В память о нем она делает выставки и бережно хранит его произведения, сообщает пресс-служба СОХМ.

Фото предосавлено пресс-службой СОХМ