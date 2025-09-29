Я нашел ошибку
Главные новости:
В парке уложено порядка 740 квадратных метров тротуарной плитки, высажены ель, спирея, липа, рябина, сирень, дерен, кизильник, установлены лавки и урны. 
В Самаре завершается первый этап благоустройства парка имени Щорса
Компания, основанная в 2016 году, специализируется на серийном переоборудовании автомобилей для работы на природном газе. 
«АТС Авто» - резидент «Жигулёвской долины» успешно развивает выпуск экотранспорта
Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций. 
Тольяттинец, надеясь подзаработать, отдал мошенникам 1 400 000 рублей
Лидером по количеству стала Самарская область: из региона поступило 3 416 анкет из 33 городов и районов.
В регионе завершился приём заявок в  волонтёрский корпус форума «Россия — спортивная держава»
Определят победителя Всероссийского конкурса.
В Самаре пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Второй старт»
Кресло оснащено функциями подъема и опускания для удобной транспортировки человека на поверхности разной высоты.
Тольяттинский завод планирует запустить серийное производство инвалидных кресел собственной разработки
Приуроченной к празднованию Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей с РФ.
«Спасибо, что #МыВместе»: молодежный совет самарского Росреестра организовал мероприятие в рамках Всероссийской акции
Несмотря на похолодание, гастрономический праздник прошел с размахом, а точка посткроссинга привлекла сотни посетителей.
С площадки гастрофестиваля «Самара со вкусом» его гости отправили 250 открыток
«Отец и дочь»: в Самарском художественном музее откроется выставка Виктора Панидова и Анны Сливковой 

29 сентября 2025 14:32
109
В память об отце Анна делает выставки  и  бережно хранит его произведения.

2 октября в 18.00 в Самарском художественном музее откроется выставка Виктора Панидова и Анны Сливковой «Отец и дочь».  16+

Виктор Панидов – мастер станковой и книжной графики. Долгое время работал в Куйбышевском книжном издательстве, где иллюстрировал сочинения Т. Драйзера, И. Гете, А. Блока, В. Шекспира, Р. Стивенсона, которые выпускались трехсоттысячным тиражами. Его работа над сборником лирических произведений И. Гете была удостоена диплома II степени на Всероссийском конкурсе книги в 1983 году. 

Виктор Панидов  был настоящим мастером экслибриса. Более 200 книжных знаков было создано художником в технике ксилографии. Экслибрисы В. Панидова были отмечены дипломом Российской Ассоциации экслибриса на Всероссийском конгрессе экслибриса в Вологде в 2004 году.

Художник владел всеми техниками печатной графики и оригинальной графики: офорт (акватинта, мягкий лак, сухая игла) ксилография, линогравюра, а также пастель и  акварель. На выставке представлены разные графические серии, пейзажи, портреты близких, а также книжная графика и экслибрисы.

Анна Сливкова - член Союза художников России. Член правления Самарского регионального отделения ВТОО «Союз художников России», главный научный сотрудник отдела музейной педагогики и детского творчества Самарского областного художественного музея.  С 2003 года постоянный участник городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных выставок и пленэров. Работы находятся в Государственной картинной галерее г. Пензы, в Республиканском музее изобразительных искусств Марий Эл в г. Йошкар Ола, в Козьмодемьянском музейном комплексе, в Мордовском Республиканском музее изобразительных искусств им. Эрьзи, в Республиканском музее Чувашии г. Чебоксары и частных коллекциях России и за рубежом.

Первым учителем Анны был ее отец Виктор Панидов. Одна из картин, которую она написала в 2007 году, посвящена его памяти, где изображен уголок мастерской.

Во время учебы в Самарском педагогическом институте на кафедре изобразительного искусства, надо было учиться писать маслом. Видя неудачные попытки дочери овладеть этой техникой, отец пришел на помощь, предложив писать мастихином, а еще показал альбомы Ильи Машкова и Петра Кончаловского – знаменитых живописцев, экспериментаторов, мастеров объединения «Бубновый валет». С тех пор Анна пишет смело, свободно, на больших форматах создает жизнерадостные натюрморты и пейзажи.  На выставке будет представлено картины, написанные по мотивам путешествий в Бухару и в Стамбул, а также натюрморты со снедью, посудой, цветами. 

Анна много работает, пишет на пленэре, в мастерской, дает уроки, проводит мастер-классы, участвует в выставках, но до сих работая над картиной, она думает: «а что бы сказал папа?». В память о нем она делает выставки  и  бережно хранит его произведения, сообщает пресс-служба СОХМ.

 

