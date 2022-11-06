Онлайн-кинопоказ к юбилею уроженца Самары Эльдара Рязанова проведет Музей Победы

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18 ноября онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил специальный показ в честь 95-летия народного артиста РСФСР и СССР, кинорежиссера Эльдара Рязанова - уроженца Самары. Присоединиться к интернет-киносеансу может каждый пользователь бесплатно на сайте https://victorymuseum.ru/.

«Эльдар Рязанов — один из самых любимых кинорежиссеров нашего кино. Любовь зрителей он завоевал невероятным юмором и иронией, а также детально прописанными характерами. Его фильмы разобраны на цитаты, их можно пересматривать много раз», — рассказал постоянный ведущий киноклуба «Поклонка», киновед Музея Победы Геннадий Ходос.

Зрителям представят фильм «Предсказание» (1993) советского режиссера. Фильм поставлен по одноимённой повести Рязанова, написанной в 1990 и впервые опубликованной в 1991 году. Картина повествует о судьбе известного пожилого писателя Горюнова, у которого начинают сбываться предсказания цыганки. В последние дни жизни он воскрешает своё прошлое и вновь обретает утраченный смысл бытия.

«Может быть, «Предсказание» не самый лучший фильм режиссера и точно не столь популярный и известный, поэтому именно его мы решили показать широкой аудитории в онлайн-кинотеатре. Помимо того, что в киноработе представлен более серьезный жанр, чем комедия, есть еще одна особенность — украшает картину французская актриса Ирен Жакоб, муза великого польского кинорежиссера Кшиштофа Кесьлевского», — подчеркнул Геннадий Ходос.

Эльдар Рязанов (18 ноября 1927, Самара, СССР — 30 ноября 2015, Москва, Россия) — выдающийся советский и российский режиссер-комедиограф, сценарист, драматург, поэт, деятель кино, театра и телевидения. Заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР, народный артист СССР. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, с 1955 года стал режиссёром киностудии «Мосфильм». Всенародную любовь и славу кинорежиссеру принесли любимые всеми комедии «Ирония судьбы, или С легким паром», «Карнавальная ночь», «Служебный роман», «Гараж» и еще многие другие работы.

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