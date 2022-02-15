Объявлен прием заявок на Межнациональный творческий фестиваль-конкурс «Серебряная россыпь звезд» Самарской области

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Наступивший 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. В Самарской области стартовала реализация Межнационального творческого фестиваля-конкурса «Серебряная россыпь звезд» Самарской области.

Участниками станут инициативные группы, творческие, народные коллективы старшего возраста, отряды «серебряного» волонтерства, поддерживающие культурные традиции, народное искусство, в том числе представители различных национальностей, проживающих на территории региона в возрасте от 50 лет и старше.

Программа фестиваля предусматривает проведение конкурса по разным номинациям:

«Народное пение»;

«Народный инструмент»;

«Народный танец»;

«Вольное народное творчество»;

«Народно-прикладное искусство».

По результатам реализации проекта будут определены по три лидирующие команды в каждой номинации, которые получат дипломы и памятные призы в рамках церемонии награждения на Гала-концерте фестиваля.

В рамках фестиваля запланирована серия онлайн мастер-классов по тематике национальных традиций. Кроме того, пройдет Викторина о культуре и традициях народов Самарской области в онлайн и оффлайн-форматах

Межнациональный творческий фестиваль-конкурс «Серебряная россыпь звезд» Самарской области реализуется Самарской региональной молодежной общественной организацией «Центр социальных проектов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Заявки на участие в Фестивале принимаются до 21 февраля 2022 года на электронную почту: csp-serebro@mail.ru. Дополнительная информация, положение, форма заявки на участие в фестивале доступна на сайте: https://cspsamara.ru/ serebryanaya_rossyp_zvezd_fki